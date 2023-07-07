https://ria.ru/20230707/opolchenets-1882811876.html

Адвокат арестованного в Италии участника ополчения Донбасса рассказал о нем

Адвокат арестованного в Италии участника ополчения Донбасса рассказал о нем - РИА Новости, 07.07.2023

Адвокат арестованного в Италии участника ополчения Донбасса рассказал о нем

Арестованный в Италии участник ополчения Донбасса Алессандро Бертолини имеет двойное гражданство России и Италии и готов отказаться от итальянского паспорта,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:12

2023-07-07T15:12

2023-07-07T15:20

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РИМ, 7 июл - РИА Новости. Арестованный в Италии участник ополчения Донбасса Алессандро Бертолини имеет двойное гражданство России и Италии и готов отказаться от итальянского паспорта, если местное следствие признает его действия преступными, заявил РИА Новости адвокат Массимилиано Луиджи Шалла."Учитывая факт наличия двойного гражданства, Италия должна признать, что он имел право защищать границы России, так как уголовный кодекс Италии не предусматривает наказания для тех, кто защищает границы государства, гражданином которого он является. При этом есть наказание для наёмников, которые направляются сражаться в чужую страну. Если Италия это не признает, он готов отказаться от итальянского гражданства", - заявил Шалла. По его словам, сотрудники российского генконсульства в Милана намерены встретиться с Бертолини и предложить ему консульские услуги и передать ему "позицию РФ по этому делу".Адвокат подчеркнул, что Бертолини получил российский паспорт в 2021 году, а до этого с 2017 года имел документы и прописку ДНР."Следующее заседание суда назначено на 1 сентября. После ареста мой подзащитный воспользовался правом не отвечать на вопросы следователей", - сказал адвокат после встречи с Бертолини, который содержится в тюрьме Бусто-Арсицио.В минувшую пятницу итальянские карабинеры арестовали 29-летнего мужчину, предположительно воевавшего в Донбассе на стороне ополченцев против украинских войск.Уроженец города Роверето Алессандро Бертолини был задержан в миланском аэропорту "Мальпенса" сразу по прилету в Италию из Армении, сообщили РИА Новости представители карабинеров. По версии следствия, Бертолини с 2016 года находился в зоне боевых действий на востоке Украины.

https://ria.ru/20230309/prigovor-1856887621.html

https://ria.ru/20230626/medoborudovanie-1880601857.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, россия, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр