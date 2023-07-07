https://ria.ru/20230707/oon-1882882358.html

ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя

ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя - РИА Новости, 07.07.2023

ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя

Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T19:18

2023-07-07T19:18

2023-07-07T19:52

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ООН, 7 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан Хак, комментируя планы США поставить Киеву такие снаряды."Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции. Так что он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов", - сказал Хак.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/kassetnyebomby-1882863531.html

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