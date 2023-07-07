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ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя - РИА Новости, 07.07.2023
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19:18 07.07.2023 (обновлено: 19:52 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/oon-1882882358.html
ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя
ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя - РИА Новости, 07.07.2023
ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя
Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:18
2023-07-07T19:52
в мире
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ООН, 7 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан Хак, комментируя планы США поставить Киеву такие снаряды."Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции. Так что он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов", - сказал Хак.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В мире, США, ООН, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Фархан Хак, НАТО, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров
ООН: Гутерреш выступил против применения кассетного вооружения на поле боя

В ООН заявили, что Гутерреш выступил против применения кассетного вооружение на поле боя

© Фото : Офис президента УкраиныГенсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев
Генсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Офис президента Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш во время визита в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступает против применения на поле боя кассетных боеприпасов, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан Хак, комментируя планы США поставить Киеву такие снаряды.
«
"Генсек ООН поддерживает Конвенцию по кассетным боеприпасам. И он хочет, чтобы страны соблюдали условия этой конвенции. Так что он не хочет, чтобы на поле боя продолжалось применение кассетных боеприпасов", - сказал Хак.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
СМИ: в США представят поправку о запрете передачи кассетных боеприпасов
Вчера, 17:53
 
В миреСШАООНЗдоровье - ОбществоУкраинаРоссияФархан ХакНАТОАнтониу ГутеррешСергей Лавров
 
 
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