Рейтинг@Mail.ru
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/omsk-1882843279.html
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя - РИА Новости, 07.07.2023
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя
Из-за сильного дождя, который произошел вечером в Омске, улицы города затопило, а жителям порой приходилось перебираться вплавь, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T16:53
2023-07-07T16:53
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/91/1556009104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e2147786e1fe44c2c0033c95d549782.jpg
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Из-за сильного дождя, который произошел вечером в Омске, улицы города затопило, а жителям порой приходилось перебираться вплавь, передает корреспондент РИА Новости. Сильный дождь с градом начался в Омске около 16.00 (13.00 мск). О шторме ранее жителей предупреждал областной главк МЧС. Буквально за несколько минут улицы покрылись водой, сильные порывы ветра ломали деревья и ветки, обрушивая их на машины. На центральной улице Ленина вода поднималась выше уровня скамеек, кое-где - и выше колена. Под водой оказались подземные переходы, а в магазины и кафе потоки проникали через двери. Ливневки не справлялись с задачей, на проезжей части вода доходила до середины дверей машин. Пешеходам приходилось разуваться или перелезать через заборы, чтоб перейти улицу. Не работали светофоры, встали троллейбусы и трамваи, город сковали 10-балльные пробки. "Для устранения последствий непогоды задействована вся техника дорожно-коммунальных служб города. На откачке воды работают 10 АС-бочек управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы. Все силы "Транссигнала" направлены на ремонт и восстановление работы светофоров. В ночь в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий будут привлечены дополнительные аварийные бригады", - написал в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест. Стоит отметить, что каждый сильный дождь приводит в Омске к такой ситуации.
https://ria.ru/20230707/rezhim-1882836450.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/91/1556009104_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c1b6ff36af6136c165081f92a10de7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, происшествия
Омск, Происшествия
Улицы Омска затопило из-за сильного дождя

Улицы Омска затопило из-за сильного дождя, город встал в пробках

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЧеловек под зонтом
Человек под зонтом - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Человек под зонтом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Из-за сильного дождя, который произошел вечером в Омске, улицы города затопило, а жителям порой приходилось перебираться вплавь, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный дождь с градом начался в Омске около 16.00 (13.00 мск). О шторме ранее жителей предупреждал областной главк МЧС. Буквально за несколько минут улицы покрылись водой, сильные порывы ветра ломали деревья и ветки, обрушивая их на машины. На центральной улице Ленина вода поднималась выше уровня скамеек, кое-где - и выше колена.
Под водой оказались подземные переходы, а в магазины и кафе потоки проникали через двери. Ливневки не справлялись с задачей, на проезжей части вода доходила до середины дверей машин. Пешеходам приходилось разуваться или перелезать через заборы, чтоб перейти улицу. Не работали светофоры, встали троллейбусы и трамваи, город сковали 10-балльные пробки.
"Для устранения последствий непогоды задействована вся техника дорожно-коммунальных служб города. На откачке воды работают 10 АС-бочек управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы. Все силы "Транссигнала" направлены на ремонт и восстановление работы светофоров. В ночь в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий будут привлечены дополнительные аварийные бригады", - написал в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Стоит отметить, что каждый сильный дождь приводит в Омске к такой ситуации.
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности
Вчера, 16:26
 
ОмскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала