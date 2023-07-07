https://ria.ru/20230707/omsk-1882843279.html

Улицы Омска затопило из-за сильного дождя

Улицы Омска затопило из-за сильного дождя - РИА Новости, 07.07.2023

Улицы Омска затопило из-за сильного дождя

Из-за сильного дождя, который произошел вечером в Омске, улицы города затопило, а жителям порой приходилось перебираться вплавь, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:53

2023-07-07T16:53

2023-07-07T16:53

омск

происшествия

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ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Из-за сильного дождя, который произошел вечером в Омске, улицы города затопило, а жителям порой приходилось перебираться вплавь, передает корреспондент РИА Новости. Сильный дождь с градом начался в Омске около 16.00 (13.00 мск). О шторме ранее жителей предупреждал областной главк МЧС. Буквально за несколько минут улицы покрылись водой, сильные порывы ветра ломали деревья и ветки, обрушивая их на машины. На центральной улице Ленина вода поднималась выше уровня скамеек, кое-где - и выше колена. Под водой оказались подземные переходы, а в магазины и кафе потоки проникали через двери. Ливневки не справлялись с задачей, на проезжей части вода доходила до середины дверей машин. Пешеходам приходилось разуваться или перелезать через заборы, чтоб перейти улицу. Не работали светофоры, встали троллейбусы и трамваи, город сковали 10-балльные пробки. "Для устранения последствий непогоды задействована вся техника дорожно-коммунальных служб города. На откачке воды работают 10 АС-бочек управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также иные специализированные машины. В подземных переходах подключены насосы. Все силы "Транссигнала" направлены на ремонт и восстановление работы светофоров. В ночь в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий будут привлечены дополнительные аварийные бригады", - написал в своем Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест. Стоит отметить, что каждый сильный дождь приводит в Омске к такой ситуации.

https://ria.ru/20230707/rezhim-1882836450.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омск, происшествия