https://ria.ru/20230707/obstrel-1882868065.html

Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел

Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел - РИА Новости, 07.07.2023

Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел

Украинские военные обстреляли сразу несколько сел в двух приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:12

2023-07-07T18:12

2023-07-07T18:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли сразу несколько сел в двух приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор уточнил, в Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля также в одном домовладении. В селе была также повреждена водонапорная башня из-за осколков. В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, была повреждена линия электропередач. Аварийные и оперативные службы присутствуют на месте происшествий. Накануне два "прилета" было в селе Новопетровка в Валуйском городском округе, один человек погиб. Он получил проникающее ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины