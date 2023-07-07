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Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/obstrel-1882868065.html
Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел
Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел - РИА Новости, 07.07.2023
Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел
Украинские военные обстреляли сразу несколько сел в двух приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:12
2023-07-07T18:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли сразу несколько сел в двух приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. "Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор уточнил, в Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля также в одном домовладении. В селе была также повреждена водонапорная башня из-за осколков. В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, была повреждена линия электропередач. Аварийные и оперативные службы присутствуют на месте происшествий. Накануне два "прилета" было в селе Новопетровка в Валуйском городском округе, один человек погиб. Он получил проникающее ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли несколько белгородских сел

Гладков: ВСУ обстреляли несколько сел в двух приграничных районах Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли сразу несколько сел в двух приграничных районах Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, в Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля также в одном домовладении. В селе была также повреждена водонапорная башня из-за осколков. В Краснояружском районе, в селе Илек-Пеньковка, была повреждена линия электропередач. Аварийные и оперативные службы присутствуют на месте происшествий.
Накануне два "прилета" было в селе Новопетровка в Валуйском городском округе, один человек погиб. Он получил проникающее ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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