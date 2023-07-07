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В России представили интерфейс системы, которая сможет заменить SWIFT - РИА Новости, 07.07.2023
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Наука
 
13:00 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/nauka-1882773354.html
В России представили интерфейс системы, которая сможет заменить SWIFT
В России представили интерфейс системы, которая сможет заменить SWIFT - РИА Новости, 07.07.2023
В России представили интерфейс системы, которая сможет заменить SWIFT
В Центре технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали децентрализованную систему межбанковских... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:00
2023-07-07T13:00
наука
навигатор абитуриента
технологии
университетская наука
санкт-петербургский государственный университет
swift
россия
экономика
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Центре технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали децентрализованную систему межбанковских сообщений (ДСМС) и представили ее рабочий интерфейс. Система, которая позволит полностью заменить ранее используемую глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, уже готова к применению и протестирована в десятке организаций, сообщили в пресс-службе вуза.Как отметил директор центра Дмитрий Шишмаков, ДСМС – это полноценный и очень гибкий инструмент для передачи финансовых сообщений. По его словам, децентрализованная система межбанковских сообщений основана на технологии блокчейн и не имеет единого оператора, который может принудительно отключить участника или каким-либо образом изменить данные."То есть у системы просто нет одного центра и "пульта управления", все пользователи имеют доступ к необходимой информации и могут обмениваться банковскими сообщениями без ограничений, которые есть у SWIFT", – пояснил он, добавив, что система уже создана и ее можно применить.В вузе напомнили, что реализация проекта ДСМС началась в СПбГУ в апреле прошлого года, в конце июля уже был готов ее прототип. За год проект протестировали более 10 организаций.Компоненты системы сегодня применяются в Платформе информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам, создаваемой Российским союзом промышленников и предпринимателей.По словам управляющего директора управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрея Лисицына, ДСМС имеет "важную особенность – возможность создать конфиденциальный и безопасный контур взаимодействия не только между финансовыми институтами, но также промышленными предприятиями и группами компаний".Ранее во время Финансового конгресса Банка России глава ВТБ Андрей Костин представил систему "Глобальный юг", в которой предложил создать систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов.
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навигатор абитуриента, технологии, университетская наука, санкт-петербургский государственный университет, swift, россия, экономика
Наука, Навигатор абитуриента, Технологии, Университетская наука, Санкт-Петербургский государственный университет, SWIFT, Россия, Экономика

В России представили интерфейс системы, которая сможет заменить SWIFT

© iStock.com / utah778Систему межбанковских сообщений
Систему межбанковских сообщений - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© iStock.com / utah778
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Центре технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали децентрализованную систему межбанковских сообщений (ДСМС) и представили ее рабочий интерфейс. Система, которая позволит полностью заменить ранее используемую глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, уже готова к применению и протестирована в десятке организаций, сообщили в пресс-службе вуза.
Как отметил директор центра Дмитрий Шишмаков, ДСМС – это полноценный и очень гибкий инструмент для передачи финансовых сообщений. По его словам, децентрализованная система межбанковских сообщений основана на технологии блокчейн и не имеет единого оператора, который может принудительно отключить участника или каким-либо образом изменить данные.
«
"То есть у системы просто нет одного центра и "пульта управления", все пользователи имеют доступ к необходимой информации и могут обмениваться банковскими сообщениями без ограничений, которые есть у SWIFT", – пояснил он, добавив, что система уже создана и ее можно применить.
В вузе напомнили, что реализация проекта ДСМС началась в СПбГУ в апреле прошлого года, в конце июля уже был готов ее прототип. За год проект протестировали более 10 организаций.
Компоненты системы сегодня применяются в Платформе информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам, создаваемой Российским союзом промышленников и предпринимателей.
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По словам управляющего директора управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрея Лисицына, ДСМС имеет "важную особенность – возможность создать конфиденциальный и безопасный контур взаимодействия не только между финансовыми институтами, но также промышленными предприятиями и группами компаний".
Ранее во время Финансового конгресса Банка России глава ВТБ Андрей Костин представил систему "Глобальный юг", в которой предложил создать систему расчетов в обход SWIFT и западных финансовых институтов.
 
НаукаНавигатор абитуриентаТехнологииУниверситетская наукаСанкт-Петербургский государственный университетSWIFTРоссияЭкономика
 
 
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