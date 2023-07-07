Подросток из Комсомольска-на-Амуре изобрел космический "нагреватель"
В Комсомольске-на-Амуре подросток изобрел "нагреватель", который запустят в космос
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 июл - РИА Новости. Подросток из Комсомольска-на-Амуре изобрел космический "нагреватель", разработку в прямом эфире запустят на высоту около 23-25 километров над Землей, сообщает министерство образования и науки Хабаровского края.
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"Пиргелиометр - это датчик мощности прямого солнечного излучения, его изобрел 16-летний парень из Комсомольска-на-Амуре. Если проще - космический "нагреватель". Егор Курипта учится в детском технопарке "Кванториум". По программе "Стратосферный спутник" разработку юного комсомольчанина запустят на высоту около 23-25 километров от Земли, а в комсомольском технопарке планируют организовать прямой эфир запуска", - сообщает минобрнауки края.
Отмечается, что прибор, используя энергию Солнца, сможет контролируемо разогревать в космосе все что угодно - до 5 тысяч градусов по Цельсию. Технологию в будущем можно будет использовать в космической металлургии для создания сплавов.
Первый на Дальнем Востоке "Кванториум" открылся в Комсомольске-на-Амуре в декабре 2016 года. Технопарк "заточен" на получение детьми от 5 до 18 лет инженерного образования под нужды будущих отраслей экономики края. Его учащиеся неоднократно становились победителями и призерами международных и всероссийских конкурсов. В детском технопарке созданы современные исследовательские лаборатории, где обучение происходит по направлениям: "IT-технологии", "Роботехника", "Биотехнологии", "Нанотехнологии", "Космические технологии", "Аэротехнологии", "Хайтек". В "Кванториуме" реализуются дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности.
Такие детские технопарки создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 27 мая 2015 года, а также по приоритетному проекту "Доступное дополнительное образование для детей", реализуемого министерством образования и науки РФ.