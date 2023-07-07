https://ria.ru/20230707/mongoliya-1882729435.html

SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии

SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии - РИА Новости, 07.07.2023

SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии

Правительство Монголии одобрило две специальные лицензии для компании SpaceX, которая запустит в стране спутниковый интернет, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:29

2023-07-07T10:29

2023-07-07T10:34

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технологии

монголия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство Монголии одобрило две специальные лицензии для компании SpaceX, которая запустит в стране спутниковый интернет, передает агентство Рейтер. "Как сообщается в заявлении правительства в пятницу, Монголия одобрила две специальные лицензии для работы SpaceX Илона Маска в качестве поставщика услуг с использованием низкоорбитальных спутников", - пишет агентство. Как отмечается, правительство добавило, что миллионы интернет-пользователей в Монголии смогут иметь доступ к высокоскоростному интернет-соединению с помощью спутниковой системы Starlink. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.

https://ria.ru/20230703/skorost-1881860862.html

https://ria.ru/20230605/starlink-1876319559.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, монголия, илон маск, spacex, в мире