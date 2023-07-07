https://ria.ru/20230707/mongoliya-1882729435.html
SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии
SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии - РИА Новости, 07.07.2023
SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии
Правительство Монголии одобрило две специальные лицензии для компании SpaceX, которая запустит в стране спутниковый интернет, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:29
2023-07-07T10:29
2023-07-07T10:34
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство Монголии одобрило две специальные лицензии для компании SpaceX, которая запустит в стране спутниковый интернет, передает агентство Рейтер. "Как сообщается в заявлении правительства в пятницу, Монголия одобрила две специальные лицензии для работы SpaceX Илона Маска в качестве поставщика услуг с использованием низкоорбитальных спутников", - пишет агентство. Как отмечается, правительство добавило, что миллионы интернет-пользователей в Монголии смогут иметь доступ к высокоскоростному интернет-соединению с помощью спутниковой системы Starlink. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру и предпринимателю Илону Маску.
https://ria.ru/20230703/skorost-1881860862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, монголия, илон маск, spacex, в мире
Наука, Технологии, Монголия, Илон Маск, SpaceX, В мире
SpaceX запустит спутниковый интернет в Монголии
В Монголии одобрили две лицензии для SpaceX, которая запустит спутниковый интернет