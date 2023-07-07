https://ria.ru/20230707/molniya-1882906094.html

В Коломне женщина пострадала от удара молнии

В Коломне женщина пострадала от удара молнии - РИА Новости, 07.07.2023

В Коломне женщина пострадала от удара молнии

Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T22:33

2023-07-07T22:33

2023-07-07T23:37

коломна

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573805377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4759c8ae45347b12a0c35e47ba58f291.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Вечером в пятницу в Коломне прошли сильные дожди и грозы. "Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней", - сказал собеседник агентства.Инцидент произошел у дома 3а на Вокзальной улице.

https://ria.ru/20230706/molniya-1882521870.html

коломна

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коломна, происшествия, московская область (подмосковье)