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В Коломне женщина пострадала от удара молнии - РИА Новости, 07.07.2023
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22:33 07.07.2023 (обновлено: 23:37 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/molniya-1882906094.html
В Коломне женщина пострадала от удара молнии
В Коломне женщина пострадала от удара молнии - РИА Новости, 07.07.2023
В Коломне женщина пострадала от удара молнии
Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T22:33
2023-07-07T23:37
коломна
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Вечером в пятницу в Коломне прошли сильные дожди и грозы. "Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней", - сказал собеседник агентства.Инцидент произошел у дома 3а на Вокзальной улице.
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коломна
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коломна, происшествия, московская область (подмосковье)
Коломна, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Коломне женщина пострадала от удара молнии

Женщину госпитализировали с ожогами ступней после удара молнии в самокат в Коломне

© AP Photo / Gyorgy Varga/MTIВспышка молнии
Вспышка молнии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Gyorgy Varga/MTI
Вспышка молнии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Женщина пострадала от удара молнии в подмосковной Коломне, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Вечером в пятницу в Коломне прошли сильные дожди и грозы.
"Женщина пострадала от удара молнии, которая ударила в самокат, в Коломне. Она доставлена в Коломенскую ожоговую больницу. Предварительно, у нее ожог ступней", - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел у дома 3а на Вокзальной улице.
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КоломнаПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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