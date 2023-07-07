https://ria.ru/20230707/moldaviya-1882876361.html
Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ
Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ - РИА Новости, 07.07.2023
Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ
Парламент Молдавии проголосовал в пятницу в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:41
2023-07-07T18:41
2023-07-07T18:41
молдавия
снг
игорь гросу
майя санду
в мире
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КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в пятницу в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. "Проект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поддержан голосами 55 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу. Лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча выступил с инициативой исключить из повестки парламента Молдавии проекты о денонсации ряда соглашений с СНГ. В частности, Батрынча обратил внимание коллег на то, что членство в Межпарламентской ассамблее СНГ позволяет Молдавии поддерживать отношения со многими государствами Содружества, в которых проживают граждане молдавской республики. Однако депутаты его не поддержали. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230707/moldaviya-1882831274.html
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молдавия, снг, игорь гросу, майя санду, в мире
Молдавия, СНГ, Игорь Гросу, Майя Санду, В мире
Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ
Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ
КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в пятницу в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ.
"Проект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поддержан голосами 55 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу
.
Экс-президент Молдавии назвал выход из соглашений с СНГ глупостью
Лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча выступил с инициативой исключить из повестки парламента Молдавии проекты о денонсации ряда соглашений с СНГ. В частности, Батрынча обратил внимание коллег на то, что членство в Межпарламентской ассамблее СНГ позволяет Молдавии поддерживать отношения со многими государствами Содружества, в которых проживают граждане молдавской республики. Однако депутаты его не поддержали.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
Отношения между Россией
и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду
, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва
призывает Кишинев
прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
Додон назвал возможный выход Молдавии из СНГ стратегической ошибкой