https://ria.ru/20230707/moldaviya-1882876361.html

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ - РИА Новости, 07.07.2023

Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за выход из МПА СНГ

Парламент Молдавии проголосовал в пятницу в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:41

2023-07-07T18:41

2023-07-07T18:41

молдавия

снг

игорь гросу

майя санду

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Парламент Молдавии проголосовал в пятницу в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ. "Проект о денонсации конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ поддержан голосами 55 депутатов", - сказал спикер парламента Игорь Гросу. Лидер оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча выступил с инициативой исключить из повестки парламента Молдавии проекты о денонсации ряда соглашений с СНГ. В частности, Батрынча обратил внимание коллег на то, что членство в Межпарламентской ассамблее СНГ позволяет Молдавии поддерживать отношения со многими государствами Содружества, в которых проживают граждане молдавской республики. Однако депутаты его не поддержали. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230707/moldaviya-1882831274.html

https://ria.ru/20230702/moldavia-1881795881.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, снг, игорь гросу, майя санду, в мире