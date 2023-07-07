https://ria.ru/20230707/miny-1882709869.html

ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов

ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов - РИА Новости, 07.07.2023

ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов

Командование украинских войск целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники, сообщил РИА РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T06:14

2023-07-07T06:14

2023-07-07T06:53

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

россия

владимир рогов

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Командование украинских войск целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой военной иностранной техники. В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти не считаются с жизнями украинских военных, бросая их на верную смерть во имя "западных интересов и амбиций". "Людей никто не жалеет. Их просто кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля для движения военной техники", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. При этом президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230707/plennye-1882708630.html

киев

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киев, запорожская область, россия, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато