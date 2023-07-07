Рейтинг@Mail.ru
ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 07.07.2023 (обновлено: 06:53 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/miny-1882709869.html
ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов
ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов - РИА Новости, 07.07.2023
ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов
Командование украинских войск целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники, сообщил РИА РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T06:14
2023-07-07T06:53
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
владимир рогов
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_24b923f092c51668699106ca6fc94493.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Командование украинских войск целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой военной иностранной техники. В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", - сказал Рогов. По его словам, киевские власти не считаются с жизнями украинских военных, бросая их на верную смерть во имя "западных интересов и амбиций". "Людей никто не жалеет. Их просто кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля для движения военной техники", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. При этом президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230707/plennye-1882708630.html
киев
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0bbe2a989e7b80404859901022ba0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, запорожская область, россия, владимир рогов, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ специально бросают пехоту на мины в Запорожской области, считает Рогов

Рогов: ВСУ в Запорожской области специально бросают пехоту на минные поля

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Командование украинских войск целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Командование ВСУ целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой военной иностранной техники. В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин", - сказал Рогов.
По его словам, киевские власти не считаются с жизнями украинских военных, бросая их на верную смерть во имя "западных интересов и амбиций".
"Людей никто не жалеет. Их просто кидают на убой, чтобы они в прямом смысле своими телами разминировали поля для движения военной техники", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. При этом президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Штурмовой отряд ЦВО пленил пять украинских военных
05:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала