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Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.07.2023
Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении
Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" ЦВО уничтожили живую силу противника на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:13
2023-07-07T05:13
2023-07-07T05:13
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" ЦВО уничтожили живую силу противника на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских орудий "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили скопление живой силы, а также подавили огневые позиции украинских войск на краснолиманском направлении", - сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что благодаря маневренности, а также скорострельности самоходного миномета, артиллеристы нанесли из 120-миллиметрового орудия удары по позициям украинской армии. Советский самоходный миномет калибром 120 миллиметров 2С23 "Нона-СВК" предназначен для подавления живой силы противника, а также артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей. Стреляет как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" не раз доказывали свою эффективность и точность попадания по цели, в том числе в ходе спецоперации.
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россия, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ
Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении
Минометы "Нона-СВК" ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении группу ВСУ
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" ЦВО уничтожили живую силу противника на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"В зоне проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских орудий "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили скопление живой силы, а также подавили огневые позиции украинских войск на краснолиманском направлении", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря маневренности, а также скорострельности самоходного миномета, артиллеристы нанесли из 120-миллиметрового орудия удары по позициям украинской армии.
Советский самоходный миномет калибром 120 миллиметров 2С23 "Нона-СВК" предназначен для подавления живой силы противника, а также артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей. Стреляет как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" не раз доказывали свою эффективность и точность попадания по цели, в том числе в ходе спецоперации.
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