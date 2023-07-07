https://ria.ru/20230707/minomety-1882707821.html

Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.07.2023

Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" ЦВО уничтожили живую силу противника на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:13

2023-07-07T05:13

2023-07-07T05:13

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" ЦВО уничтожили живую силу противника на краснолиманском участке фронта, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских орудий "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили скопление живой силы, а также подавили огневые позиции украинских войск на краснолиманском направлении", - сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что благодаря маневренности, а также скорострельности самоходного миномета, артиллеристы нанесли из 120-миллиметрового орудия удары по позициям украинской армии. Советский самоходный миномет калибром 120 миллиметров 2С23 "Нона-СВК" предназначен для подавления живой силы противника, а также артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей. Стреляет как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" не раз доказывали свою эффективность и точность попадания по цели, в том числе в ходе спецоперации.

https://ria.ru/20230707/tu-160-1882707156.html

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россия, центральный военный округ