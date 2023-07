https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html

Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads

Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads - РИА Новости, 07.07.2023

Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads

Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск раскритиковал за "нечестное ведение бизнеса" конкурирующую компанию Meta*, запустившую соцсеть... РИА Новости, 07.07.2023

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск раскритиковал за "нечестное ведение бизнеса" конкурирующую компанию Meta*, запустившую соцсеть Threads."Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет", — отреагировал Маск в Twitter в ответ на сообщение c новостью о возможном разбирательстве в суде между двумя компаниями.Ранее портал Semafor опубликовал письмо, в котором адвокат Илона Маска Алекс Спиро выражает обеспокоенность Марку Цукербергу c намерением подать в суд на его компанию Meta* из-за подозрений в использовании информации, представляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Twitter. Накануне Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов. Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации. Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

