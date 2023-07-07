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Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads - РИА Новости, 07.07.2023
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13:18 07.07.2023 (обновлено: 19:53 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/mask-1882781056.html
Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads
Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads - РИА Новости, 07.07.2023
Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads
Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск раскритиковал за "нечестное ведение бизнеса" конкурирующую компанию Meta*, запустившую соцсеть... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:18
2023-07-07T19:53
россия
илон маск
марк цукерберг
twitter
технологии
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск раскритиковал за "нечестное ведение бизнеса" конкурирующую компанию Meta*, запустившую соцсеть Threads."Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет", — отреагировал Маск в Twitter в ответ на сообщение c новостью о возможном разбирательстве в суде между двумя компаниями.Ранее портал Semafor опубликовал письмо, в котором адвокат Илона Маска Алекс Спиро выражает обеспокоенность Марку Цукербергу c намерением подать в суд на его компанию Meta* из-за подозрений в использовании информации, представляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Twitter. Накануне Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов. Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации. Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230707/threads-1882699679.html
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россия, илон маск, марк цукерберг, twitter, технологии
Россия, Илон Маск, Марк Цукерберг, Twitter, Технологии
Илон Маск резко отреагировал на запуск соцсети Threads

Илон Маск увидел нечестную конкуренцию в запуске соцсети Threads

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter Илон Маск раскритиковал за "нечестное ведение бизнеса" конкурирующую компанию Meta*, запустившую соцсеть Threads.
"Конкуренция — это здорово, нечестная игра — нет", — отреагировал Маск в Twitter в ответ на сообщение c новостью о возможном разбирательстве в суде между двумя компаниями.
Ранее портал Semafor опубликовал письмо, в котором адвокат Илона Маска Алекс Спиро выражает обеспокоенность Марку Цукербергу c намерением подать в суд на его компанию Meta* из-за подозрений в использовании информации, представляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Twitter.
Накануне Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов.
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Приложение будет поддерживать более 30 языков, среди которых английский, китайский и русский. Его интерфейс, как можно судить из приведенных на странице изображений, имеет схожие черты с Twitter, вплоть до синих значков с галочкой, подтверждающих наличие у пользователей верификации.
Twitter Inc. была основана в 2006 году в качестве социальной сети для обмена короткими сообщениями. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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