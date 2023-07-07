https://ria.ru/20230707/marsel-1882854152.html

В Марселе задержали четырех человек, избивших двух полицейских

В Марселе задержали четырех человек, избивших двух полицейских - РИА Новости, 07.07.2023

В Марселе задержали четырех человек, избивших двух полицейских

Правоохранители французского Марселя задержали четырех человек, подозреваемых в жестоком избиении двух полицейских в ходе массовых беспорядков в стране, сообщил РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:23

2023-07-07T17:23

2023-07-07T17:24

в мире

марсель

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 7 июл – РИА Новости. Правоохранители французского Марселя задержали четырех человек, подозреваемых в жестоком избиении двух полицейских в ходе массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал TF1. В ходе беспорядков в ночь на 30 июня два офицера судебной полиции Марселя, находившиеся не при исполнении, были опознаны протестующими и избиты в центре города, один получил ножевые ранения. "По нашей информации, четыре мужчины, уже известные полицейским службам, были задержаны", - говорится в сообщении телеканала. Подозреваемые в возрасте 20, 21, 28 и 36 лет были задержаны накануне. Они уже известны правоохранителям за насилие в отношении представителей власти, кражу, торговлю наркотиками, вымогательство, угрозы жизни, передает TF1. Двое мужчин были отслежены с помощью камер видеонаблюдения в городе, еще одного смогли задержать благодаря оставленной на одежде полицейских ДНК, сообщает телеканал. Как отмечает TF1, максимальный срок содержания под стражей за "попытку умышленного убийства представителей государственной власти" составляет 48 часов. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882852694.html

https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882786149.html

марсель

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, марсель, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере