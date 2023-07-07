https://ria.ru/20230707/mars-1882797494.html
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ
Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, следует из ответа ведомства,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:42
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, следует из ответа ведомства, предоставленного РИА Новости руководителем "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталием Бородиным."Пришел официальный ответ прокуратуры, что назначена проверка по этому поводу. Ответ пришел вчера. Мы считаем, что нужно провести тщательную проверку, чтобы контролирующие органы посмотрели, куда действительно уходят деньги, куда направляются финансовые потоки", — сказал он.Глава ФПБК добавил, что с 4 июля проверку ООО "Марс" продлили еще на 30 суток. Кроме того, в официальном ответе на обращение надзорное ведомство обещает уведомить заявителя о результатах надзорных мероприятий.По словам Бородина, в начале июня фонд официально обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить компанию Mars "на предмет финансирования ВСУ". Как утверждает глава ФПБК, информацию об этом они нашли на официальном сайте организации.Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.Комментарием прокуратуры и компании РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220310/mars-1777567277.html
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881875270.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ
Прокуратура Подмосковья до августа проверит возможное финансирование ВСУ компанией Mars