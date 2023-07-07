Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 07.07.2023 (обновлено: 14:42 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/mars-1882797494.html
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ
Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, следует из ответа ведомства,... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:16
2023-07-07T14:42
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, следует из ответа ведомства, предоставленного РИА Новости руководителем "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталием Бородиным.&quot;Пришел официальный ответ прокуратуры, что назначена проверка по этому поводу. Ответ пришел вчера. Мы считаем, что нужно провести тщательную проверку, чтобы контролирующие органы посмотрели, куда действительно уходят деньги, куда направляются финансовые потоки&quot;, — сказал он.Глава ФПБК добавил, что с 4 июля проверку ООО "Марс" продлили еще на 30 суток. Кроме того, в официальном ответе на обращение надзорное ведомство обещает уведомить заявителя о результатах надзорных мероприятий.По словам Бородина, в начале июня фонд официально обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить компанию Mars "на предмет финансирования ВСУ". Как утверждает глава ФПБК, информацию об этом они нашли на официальном сайте организации.Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.Комментарием прокуратуры и компании РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220310/mars-1777567277.html
https://ria.ru/20230703/ukraina-1881875270.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Подмосковья до августа проверит возможное финансирование ВСУ компанией Mars

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, следует из ответа ведомства, предоставленного РИА Новости руководителем "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталием Бородиным.
«

"Пришел официальный ответ прокуратуры, что назначена проверка по этому поводу. Ответ пришел вчера. Мы считаем, что нужно провести тщательную проверку, чтобы контролирующие органы посмотрели, куда действительно уходят деньги, куда направляются финансовые потоки", — сказал он.

Глава ФПБК добавил, что с 4 июля проверку ООО "Марс" продлили еще на 30 суток. Кроме того, в официальном ответе на обращение надзорное ведомство обещает уведомить заявителя о результатах надзорных мероприятий.
По словам Бородина, в начале июня фонд официально обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить компанию Mars "на предмет финансирования ВСУ". Как утверждает глава ФПБК, информацию об этом они нашли на официальном сайте организации.
Продукция американского концерна Марс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Mars приостанавливает деятельность в России
10 марта 2022, 22:54
Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
Комментарием прокуратуры и компании РИА Новости пока не располагает.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
В России объявили в розыск владельца украинского алкогольного холдинга
3 июля, 12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала