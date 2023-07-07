https://ria.ru/20230707/mars-1882797494.html

Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости, 07.07.2023

Прокуратура проверит Mars на предмет финансирования ВСУ

Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, следует из ответа ведомства,... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T14:16

2023-07-07T14:16

2023-07-07T14:42

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, следует из ответа ведомства, предоставленного РИА Новости руководителем "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталием Бородиным."Пришел официальный ответ прокуратуры, что назначена проверка по этому поводу. Ответ пришел вчера. Мы считаем, что нужно провести тщательную проверку, чтобы контролирующие органы посмотрели, куда действительно уходят деньги, куда направляются финансовые потоки", — сказал он.Глава ФПБК добавил, что с 4 июля проверку ООО "Марс" продлили еще на 30 суток. Кроме того, в официальном ответе на обращение надзорное ведомство обещает уведомить заявителя о результатах надзорных мероприятий.По словам Бородина, в начале июня фонд официально обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить компанию Mars "на предмет финансирования ВСУ". Как утверждает глава ФПБК, информацию об этом они нашли на официальном сайте организации.Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.Комментарием прокуратуры и компании РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220310/mars-1777567277.html

https://ria.ru/20230703/ukraina-1881875270.html

московская область (подмосковье)

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр