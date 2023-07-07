https://ria.ru/20230707/markirovka-1882854503.html
Роскомнадзор сообщил, что фильмы с ЛГБТ должны маркироваться 18+
Роскомнадзор сообщил, что фильмы с ЛГБТ должны маркироваться 18+ - РИА Новости, 07.07.2023
Роскомнадзор сообщил, что фильмы с ЛГБТ должны маркироваться 18+
Роскомнадзор разъяснил аудиовизуальным сервисам (АВС) закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду, согласно которому фильмы с демонстрацией ЛГБТ должны... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:26
2023-07-07T17:26
2023-07-07T17:29
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роскомнадзор разъяснил аудиовизуальным сервисам (АВС) закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду, согласно которому фильмы с демонстрацией ЛГБТ должны маркироваться 18+ вне зависимости от категории, указанной в прокатном удостоверении Минкультуры РФ. "Пятого декабря 2022 года в России вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних. Законодательство однозначно определяет и порядок ограничения доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, размещаемых на аудиовизуальных сервисах (АВС). Владелец сервиса должен предусмотреть техническую возможность ограничения доступа для несовершеннолетних к такому контенту, чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки", - говорится в сообщении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что продукция с демонстрацией ЛГБТ должна иметь маркировку 18+, вне зависимости от категории, указанной в прокатном удостоверении Минкультуры России. "Большинство картин имеют прокатные удостоверения, выданные еще до вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Для предотвращения нарушений в этой части Роскомнадзор провел масштабную профилактическую работу с АВС. В ходе семинаров и консультаций на конкретных примерах детально прорабатывалось применение норм законодательства. Профилактический период длился 4 месяца и дал возможность сервисам внести необходимые изменения в свои медиатеки", - указывается в сообщении. Также Роскомнадзор поясняет, что владельцы АВС в первую очередь должны ориентироваться на требования законодательства, наличие или отсутствие сцен с демонстрацией ЛГБТ при выборе возрастной маркировки, самостоятельно вносить необходимые изменения в медиатеки, а также выявлять и удалять с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой. "Допущенные аудиовизуальными сервисами нарушения запрета демонстрации ЛГБТ несовершеннолетним легко выявляются и подтверждаются в судебном порядке. Каждый случай, составленный протокол и размер штрафа рассматриваются и определяются судами в индивидуальном порядке", - объяснило ведомство. За такое правонарушение кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы: для должностного лица до 400 тысяч рублей, для юридического — до 4 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, рассказывается в сообщении. Кроме того, поясняется, что в последнее время Роскомнадзор отмечает снижение количества выявляемых материалов у АВС, содержащих некорректную возрастную маркировку картин с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, это говорит, что владельцы аудиовизуальных сервисов ответственно подходят к исполнению своих обязанностей и приводят медиатеки в соответствие с требованиями закона.
https://ria.ru/20230707/shtraf-1882838221.html
https://ria.ru/20230629/bilayn-1881296203.html
https://ria.ru/20230705/protokol-1882369972.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор сообщил, что фильмы с ЛГБТ должны маркироваться 18+
РКН: фильмы с ЛГБТ должны маркироваться 18+ вне зависимости от прокатного удостоверения
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роскомнадзор разъяснил аудиовизуальным сервисам (АВС) закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду, согласно которому фильмы с демонстрацией ЛГБТ должны маркироваться 18+ вне зависимости от категории, указанной в прокатном удостоверении Минкультуры РФ.
"Пятого декабря 2022 года в России вступил в силу закон, установивший запрет на ЛГБТ-пропаганду среди российских граждан — как взрослых, так и несовершеннолетних. Законодательство однозначно определяет и порядок ограничения доступа к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, размещаемых на аудиовизуальных сервисах (АВС). Владелец сервиса должен предусмотреть техническую возможность ограничения доступа для несовершеннолетних к такому контенту, чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки", - говорится в сообщении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Отмечается, что продукция с демонстрацией ЛГБТ должна иметь маркировку 18+, вне зависимости от категории, указанной в прокатном удостоверении Минкультуры России
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«
"Большинство картин имеют прокатные удостоверения, выданные еще до вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Для предотвращения нарушений в этой части Роскомнадзор провел масштабную профилактическую работу с АВС. В ходе семинаров и консультаций на конкретных примерах детально прорабатывалось применение норм законодательства. Профилактический период длился 4 месяца и дал возможность сервисам внести необходимые изменения в свои медиатеки", - указывается в сообщении.
Также Роскомнадзор поясняет, что владельцы АВС в первую очередь должны ориентироваться на требования законодательства, наличие или отсутствие сцен с демонстрацией ЛГБТ при выборе возрастной маркировки, самостоятельно вносить необходимые изменения в медиатеки, а также выявлять и удалять с принадлежащих им ресурсов все материалы с ЛГБТ-пропагандой.
«
"Допущенные аудиовизуальными сервисами нарушения запрета демонстрации ЛГБТ несовершеннолетним легко выявляются и подтверждаются в судебном порядке. Каждый случай, составленный протокол и размер штрафа рассматриваются и определяются судами в индивидуальном порядке", - объяснило ведомство.
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За такое правонарушение кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы: для должностного лица до 400 тысяч рублей, для юридического — до 4 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, рассказывается в сообщении.
Кроме того, поясняется, что в последнее время Роскомнадзор отмечает снижение количества выявляемых материалов у АВС, содержащих некорректную возрастную маркировку картин с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, это говорит, что владельцы аудиовизуальных сервисов ответственно подходят к исполнению своих обязанностей и приводят медиатеки в соответствие с требованиями закона.
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