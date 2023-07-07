https://ria.ru/20230707/lvov-1882866511.html

"Теперь Запад подумает дважды". Что "Калибры" поразили во Львове

"Теперь Запад подумает дважды". Что "Калибры" поразили во Львове - РИА Новости, 07.07.2023

"Теперь Запад подумает дважды". Что "Калибры" поразили во Львове

В ночь с 5 на 6 июля Львов подвергся, пожалуй, самым мощным с начала специальной военной операции ракетным ударам. По сообщениям военных, удалось поразить сразу РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:03

2023-07-07T18:03

2023-07-07T18:05

вооруженные силы украины

львов

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безопасность

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В ночь с 5 на 6 июля Львов подвергся, пожалуй, самым мощным с начала специальной военной операции ракетным ударам. По сообщениям военных, удалось поразить сразу несколько важных объектов инфраструктуры ВСУ, складов с вооружениями и мест расположения личного состава. Российские ракетчики вновь доказали, что способны бить по всей территории Украины.Удар по академииПо данным Минобороны, одним из уничтоженных объектов стал лагерь, где проходили подготовку более 800 резервистов и иностранных наемников под руководством западных инструкторов. Речь идет о казармах и автопарке Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Сагайдачного.В Минобороны подчеркнули, что на территории училища находилось много западной техники, где под нее готовили экипажи, в частности, британские танки Challenger 2. О количестве уничтоженных машин не сообщается.Ракеты также прилетели по ангарам с бронетехникой бывшей 24-й механизированной дивизии (ныне 24-ая отдельная механизированная бригада ВСУ), расположенным через дорогу. Досталось также зданию СБУ уже на спуске со Стрыйской улицы. Все перечисленные объекты находятся вдоль границы Стрыйского парка, вдали от исторических жилых массивов Львова, что безусловно удобно для нанесения такого мощного удара.Впрочем, пострадал один жилой дом номер по Стрыйской улице. Его и показали во всех украинских властях, как доказательство неизбирательности ракетных обстрелов коварных русских. При этом, умолчали, что в этом доме жили как бывшие, так и действующие военные. А пострадал он не от прямого попадания ракеты, а от взрывов на территории расположенного рядом автопарка академии.Хитрая тактикаБили по Львову ракетами "Калибр" с кораблей Черноморского флота. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат так описал тактику их применения: "Русла рек они всегда используют так, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть систему ПВО. На этот раз, направляясь на север, была вероятность, что Киев будет под ударом, но они резко свернули на запад и атаковали Львов. Какая-то часть была сбита истребителями, но большинство ракет были уничтожены на западе".Заявление не подтверждается данными с мест. Всю ночь в городе раздавались взрывы. Тем не менее, даже ВСУ признают, что российские военные совершенствуют тактику боевого применения высокоточного оружия.Тем временем Запад накачивает Украину современными средствами ПВО. Однако их, видимо, недостаточно. Несмотря на то, что вокруг Киева удалось создать мощный район противовоздушной обороны, а из Львова сделать глубокий тыл, высокоточные "Калибры" обмануть не удалось.

https://ria.ru/20230706/lvov-1882634400.html

https://ria.ru/20230707/vsu-1882865263.html

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вооруженные силы украины, львов, украина, киев, служба безопасности украины, безопасность