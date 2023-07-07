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В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней - РИА Новости, 07.07.2023
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05:32 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/liven-1882708484.html
В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней
В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней - РИА Новости, 07.07.2023
В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней
Режим ЧС ввели после ливней в Уссурийском городском округе в Приморье, где затопило улицы, дворы и дороги. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:32
2023-07-07T05:32
уссурийский городской округ
происшествия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели после ливней в Уссурийском городском округе в Приморье, где затопило улицы, дворы и дороги. Мощный циклон пришел в Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине края за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. На дорогах было множество потоплений. К утру пятницы из-за ливней нарушено дорожное сообщение с девятью селами в трех районах. В Партизанском и Анучинском муниципальных округах введен режим ЧС. "С 12.00 (05.00 мск) 7 июля на территории Уссурийского городского округа вводится режим функционирования – чрезвычайная ситуация муниципального характера. Зоной ЧС определены населенные пункты в границах города Уссурийска, сел Боголюбовка, Борисовка, Корсаковка, Кроуновка, Утесное, Кугуки, Яконовка, Линевичи, Пуциловка, поселков Партизан и Тимирязевский, железнодорожной станции Лимичевка и прилегающих к ним земель в границах городского округа", - говорится в сообщении. Ситуация с подтоплениями в районе остается напряженной. Ограничено движение по дороге от поселка Тимирязевский до станции Лимичевка. Нет проезда между селами Кугуки и Борисовка. Из-за подъема воды в реке Раковка затоплены улицы Крестьянская, Демина, Кузнечная, Матросова, Чкалова, Пролетарская, Раздольная, переулок Корейский, отмечается подтопление придомовых территорий в переулке Артиллерийском. Работают две лодочные переправы в районе проезда Утесное-Линевичи и в районе Новоникольского проезда.
https://ria.ru/20230707/bespilotniki-1882706275.html
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уссурийский городской округ
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уссурийский городской округ, происшествия, уссурийск
Уссурийский городской округ, Происшествия, Уссурийск
В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней

В Приморье ввели режим ЧС в Уссурийском округе, где после ливней затопило улицы и дороги

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖенщина идет по улице во время ливня
Женщина идет по улице во время ливня - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Женщина идет по улице во время ливня. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели после ливней в Уссурийском городском округе в Приморье, где затопило улицы, дворы и дороги.
Мощный циклон пришел в Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине края за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. На дорогах было множество потоплений. К утру пятницы из-за ливней нарушено дорожное сообщение с девятью селами в трех районах. В Партизанском и Анучинском муниципальных округах введен режим ЧС.
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"С 12.00 (05.00 мск) 7 июля на территории Уссурийского городского округа вводится режим функционирования – чрезвычайная ситуация муниципального характера. Зоной ЧС определены населенные пункты в границах города Уссурийска, сел Боголюбовка, Борисовка, Корсаковка, Кроуновка, Утесное, Кугуки, Яконовка, Линевичи, Пуциловка, поселков Партизан и Тимирязевский, железнодорожной станции Лимичевка и прилегающих к ним земель в границах городского округа", - говорится в сообщении.
Ситуация с подтоплениями в районе остается напряженной. Ограничено движение по дороге от поселка Тимирязевский до станции Лимичевка. Нет проезда между селами Кугуки и Борисовка.
Из-за подъема воды в реке Раковка затоплены улицы Крестьянская, Демина, Кузнечная, Матросова, Чкалова, Пролетарская, Раздольная, переулок Корейский, отмечается подтопление придомовых территорий в переулке Артиллерийском. Работают две лодочные переправы в районе проезда Утесное-Линевичи и в районе Новоникольского проезда.
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