https://ria.ru/20230707/liven-1882708484.html

В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней

В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней - РИА Новости, 07.07.2023

В Уссурийском округе в Приморье ввели режим ЧС после ливней

Режим ЧС ввели после ливней в Уссурийском городском округе в Приморье, где затопило улицы, дворы и дороги. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:32

2023-07-07T05:32

2023-07-07T05:32

уссурийский городской округ

происшествия

уссурийск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738907216_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_328adb3e9a5cd9782a65663ac00a3386.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Режим ЧС ввели после ливней в Уссурийском городском округе в Приморье, где затопило улицы, дворы и дороги. Мощный циклон пришел в Приморье 5-6 июля. В Примгидромете рассказали РИА Новости, что в южной половине края за время непогоды выпало до 96 миллиметров осадков. На дорогах было множество потоплений. К утру пятницы из-за ливней нарушено дорожное сообщение с девятью селами в трех районах. В Партизанском и Анучинском муниципальных округах введен режим ЧС. "С 12.00 (05.00 мск) 7 июля на территории Уссурийского городского округа вводится режим функционирования – чрезвычайная ситуация муниципального характера. Зоной ЧС определены населенные пункты в границах города Уссурийска, сел Боголюбовка, Борисовка, Корсаковка, Кроуновка, Утесное, Кугуки, Яконовка, Линевичи, Пуциловка, поселков Партизан и Тимирязевский, железнодорожной станции Лимичевка и прилегающих к ним земель в границах городского округа", - говорится в сообщении. Ситуация с подтоплениями в районе остается напряженной. Ограничено движение по дороге от поселка Тимирязевский до станции Лимичевка. Нет проезда между селами Кугуки и Борисовка. Из-за подъема воды в реке Раковка затоплены улицы Крестьянская, Демина, Кузнечная, Матросова, Чкалова, Пролетарская, Раздольная, переулок Корейский, отмечается подтопление придомовых территорий в переулке Артиллерийском. Работают две лодочные переправы в районе проезда Утесное-Линевичи и в районе Новоникольского проезда.

https://ria.ru/20230707/bespilotniki-1882706275.html

https://ria.ru/20230707/pozhary-1882703599.html

уссурийский городской округ

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уссурийский городской округ, происшествия, уссурийск