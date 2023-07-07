https://ria.ru/20230707/lavra-1882878607.html

Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.07.2023

Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский считает, что Киево-Печерская лавра РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:54

2023-07-07T18:54

2023-07-07T19:48

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский считает, что Киево-Печерская лавра может быть передана под прямое управление Константинополя. "Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и Патриарха Варфоломея?" - написал Новинский на своей странице в соцсети Facebook*.Новинский сравнил гонения на УПЦ с гонениями времен большевиков, заявив, что в основе этих преследований лежат ложь и произвол. Новинский призвал сторонников церкви не предаться унынию, а сплотиться вокруг УПЦ и помогать друг другу. В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых.. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих ничего не бояться и защищать "до смерти" святыню. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры и применение насилия к верующим "вопиющим беззаконием" Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882690537.html

https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882595549.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882723957.html

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