Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Новинский допустил передачу Киево-Печерской лавры под управление Константинополя
Вадим Новинский. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский считает, что Киево-Печерская лавра может быть передана под прямое управление Константинополя.
"Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и Патриарха Варфоломея?" - написал Новинский на своей странице в соцсети Facebook*.
Новинский сравнил гонения на УПЦ с гонениями времен большевиков, заявив, что в основе этих преследований лежат ложь и произвол. Новинский призвал сторонников церкви не предаться унынию, а сплотиться вокруг УПЦ и помогать друг другу.
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых.. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих ничего не бояться и защищать "до смерти" святыню. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры и применение насилия к верующим "вопиющим беззаконием"
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
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