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Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.07.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:54 07.07.2023 (обновлено: 19:48 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/lavra-1882878607.html
Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 07.07.2023
Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский считает, что Киево-Печерская лавра РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:54
2023-07-07T19:48
украина
вадим новинский
киев
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
русская православная церковь
facebook
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский считает, что Киево-Печерская лавра может быть передана под прямое управление Константинополя. "Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и Патриарха Варфоломея?" - написал Новинский на своей странице в соцсети Facebook*.Новинский сравнил гонения на УПЦ с гонениями времен большевиков, заявив, что в основе этих преследований лежат ложь и произвол. Новинский призвал сторонников церкви не предаться унынию, а сплотиться вокруг УПЦ и помогать друг другу. В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых.. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих ничего не бояться и защищать "до смерти" святыню. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры и применение насилия к верующим "вопиющим беззаконием" Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230706/lavra-1882690537.html
https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882595549.html
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украина, вадим новинский, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, русская православная церковь, facebook, ситуация вокруг упц, александр ткаченко (протоиерей)
Украина, Вадим Новинский, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Facebook, Ситуация вокруг УПЦ, Александр Ткаченко (протоиерей), Религия
Экс-депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Новинский допустил передачу Киево-Печерской лавры под управление Константинополя

CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Вадим Новинский
Вадим Новинский - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна /
Вадим Новинский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви (УПЦ), бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский считает, что Киево-Печерская лавра может быть передана под прямое управление Константинополя.
"Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и Патриарха Варфоломея?" - написал Новинский на своей странице в соцсети Facebook*.
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Наместник Киево-Печерской лавры призвал верующих защищать обитель
6 июля, 22:37
Новинский сравнил гонения на УПЦ с гонениями времен большевиков, заявив, что в основе этих преследований лежат ложь и произвол. Новинский призвал сторонников церкви не предаться унынию, а сплотиться вокруг УПЦ и помогать друг другу.
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Как заявил в четверг и.о. директора заповедника Максим Остапенко, комиссия заповедника опечатает помещения лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов", вместе с тем, он не уточнил, будут ли опечатаны пещеры, где покоятся мощи святых.. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал верующих ничего не бояться и защищать "до смерти" святыню. В РПЦ назвали захват украинскими властями корпусов лавры и применение насилия к верующим "вопиющим беззаконием"
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко заявил о помощи монахам Киево-Печерской лавры
6 июля, 14:58
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ
Вчера, 09:51
 
РелигияУкраинаВадим НовинскийКиевРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьFacebookСитуация вокруг УПЦАлександр Ткаченко (протоиерей)
 
 
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