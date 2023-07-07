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Киев хотел захватить Почаевскую лавру с 2014 года, рассказал епископ - РИА Новости, 07.07.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:19 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/lavra-1882727888.html
Киев хотел захватить Почаевскую лавру с 2014 года, рассказал епископ
Киев хотел захватить Почаевскую лавру с 2014 года, рассказал епископ - РИА Новости, 07.07.2023
Киев хотел захватить Почаевскую лавру с 2014 года, рассказал епископ
Киевская власть пыталась захватить Почаевскую лавру с 2014 года, но сейчас все будет зависеть от продвижения российской армии на фронте, считает заштатный... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:19
2023-07-07T10:19
религия
украина
россия
киев
руслан стефанчук
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Киевская власть пыталась захватить Почаевскую лавру с 2014 года, но сейчас все будет зависеть от продвижения российской армии на фронте, считает заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука. "Попытки захватить Почаевскую лавру предпринимались с 2014 года… Я думаю, что ситуация с Почаевской лаврой будет зависеть от российского фронта. Если Господь благословит и будут продвижения на фронте, то, конечно, захватить Почаевскую лавру не удастся, потому что у них совершенно другие заботы будут. А если будем отступать, то они уничтожат все на своем пути, уничтожат все храмы, уничтожат православие на Украине", - сказал епископ в интервью РИА Новости. Третьего июля стало известно, что суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической УПЦ к пяти годам лишения свободы, его обвинили в поддержке РФ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882723957.html
https://ria.ru/20230706/lavra-1882694014.html
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украина, россия, киев, руслан стефанчук, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Киев, Руслан Стефанчук, Ситуация вокруг УПЦ
Киев хотел захватить Почаевскую лавру с 2014 года, рассказал епископ

Епископ Макаровский Гедеон: Киев предпринимал попытки захвата Почаевской лавры с 2014 года

© iStock.com / todaydesignПочаевская Лавра
Почаевская Лавра - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© iStock.com / todaydesign
Почаевская Лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Киевская власть пыталась захватить Почаевскую лавру с 2014 года, но сейчас все будет зависеть от продвижения российской армии на фронте, считает заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон).
Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Киево-Печерскую лавру хотят захватить для ПЦУ, заявил епископ
Вчера, 09:51
"Попытки захватить Почаевскую лавру предпринимались с 2014 года… Я думаю, что ситуация с Почаевской лаврой будет зависеть от российского фронта. Если Господь благословит и будут продвижения на фронте, то, конечно, захватить Почаевскую лавру не удастся, потому что у них совершенно другие заботы будут. А если будем отступать, то они уничтожат все на своем пути, уничтожат все храмы, уничтожат православие на Украине", - сказал епископ в интервью РИА Новости.
Третьего июля стало известно, что суд на Украине приговорил послушника Почаевской Успенской лавры канонической УПЦ к пяти годам лишения свободы, его обвинили в поддержке РФ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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6 июля, 23:24
 
РелигияУкраинаРоссияКиевРуслан СтефанчукСитуация вокруг УПЦ
 
 
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