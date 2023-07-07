https://ria.ru/20230707/kvantorazrabotki-1882876736.html
Ключевые квантовые разработки представят на Форуме будущих технологий
Ключевые квантовые разработки представят на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 07.07.2023
Ключевые квантовые разработки представят на Форуме будущих технологий
Квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков будут продемонстрированы на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:45
2023-07-07T18:45
2023-07-07T18:45
фонд "росконгресс"
ржд
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
технологии
сбербанк россии
сбер
газпромбанк
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков будут продемонстрированы на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ, сообщает Фонд Росконгресс. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк". В частности, ОАО "РЖД" представит интерактивный контент о развитии квантовой сети и о применяемых для этих целей технологиях. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций. Основой стенда ГК "Росатом" станет масштабная видеоинсталляция, которая проведет зрителя от основания квантовой механики до будущего, в котором квантовый компьютер будет решать сложнейшие задачи, стоящие перед человечеством. Декорации стенда повторяют форму основных элементов для работы квантового компьютера, внутри стенда расположена прозрачная сетка-экран, которая визуализирует кубиты – единицы информации в квантовом компьютере, использующиеся для квантовых вычислений. Стенд ОАО "Газпромбанк" представит интерактивную инсталляцию из 6 высокотехнологичных стартап-проектов. Они ускоряют решение оптимизационных задач и задач искусственного интеллекта с помощью квантовых компьютеров и квантовых алгоритмов, решают проблемы кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов, измеряют магнитные поля с помощью сенсоров нового типа и многие другие. Каждый из проектов будет представлен в формате специальных маркеров, активирующих digital-контент на экране. Квантовый мегаполис будущего можно будет увидеть на стенде правительства Москвы. Столица покажет технологии, которые уже скоро станут неотъемлемой частью умной городской среды. С помощью квантовых технологий можно будет оптимизировать транспортные потоки, они помогут автоматически распознавать объекты в видеопотоке с камер наружного наблюдения. Важное место квант займет и в столичной системе здравоохранения. ПАО "Сбербанк" представит стенд, на котором собраны инновационные разработки в области ИИ, продукты и решения для людей и бизнеса. Гости мероприятия смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту. Также на стенде будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO. В программу открытых дней форума включено более 20 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии и бизнес-диалоги. Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий. Оператором Форума будущих технологий является Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры РФ и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО "РЖД" и госкорпорация "Росатом".
https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, технологии, сбербанк россии, сбер, газпромбанк
Фонд "Росконгресс", РЖД, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Технологии, Сбербанк России, Сбер, Газпромбанк
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков будут продемонстрированы на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ, сообщает Фонд Росконгресс.
В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД
", ГК "Росатом
", АО "Газпромбанк
", правительство Москвы
и ПАО "Сбербанк
".
В частности, ОАО "РЖД" представит интерактивный контент о развитии квантовой сети и о применяемых для этих целей технологиях. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций.
Основой стенда ГК "Росатом" станет масштабная видеоинсталляция, которая проведет зрителя от основания квантовой механики до будущего, в котором квантовый компьютер будет решать сложнейшие задачи, стоящие перед человечеством. Декорации стенда повторяют форму основных элементов для работы квантового компьютера, внутри стенда расположена прозрачная сетка-экран, которая визуализирует кубиты – единицы информации в квантовом компьютере, использующиеся для квантовых вычислений.
Стенд ОАО "Газпромбанк" представит интерактивную инсталляцию из 6 высокотехнологичных стартап-проектов. Они ускоряют решение оптимизационных задач и задач искусственного интеллекта с помощью квантовых компьютеров и квантовых алгоритмов, решают проблемы кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов, измеряют магнитные поля с помощью сенсоров нового типа и многие другие. Каждый из проектов будет представлен в формате специальных маркеров, активирующих digital-контент на экране.
Квантовый мегаполис будущего можно будет увидеть на стенде правительства Москвы. Столица покажет технологии, которые уже скоро станут неотъемлемой частью умной городской среды. С помощью квантовых технологий можно будет оптимизировать транспортные потоки, они помогут автоматически распознавать объекты в видеопотоке с камер наружного наблюдения. Важное место квант займет и в столичной системе здравоохранения.
Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе"
ПАО "Сбербанк" представит стенд, на котором собраны инновационные разработки в области ИИ, продукты и решения для людей и бизнеса. Гости мероприятия смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту. Также на стенде будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера
и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO.
В программу открытых дней форума включено более 20 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии и бизнес-диалоги. Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий.
Оператором Форума будущих технологий является Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры РФ и Российской академии наук
. Соорганизаторы: ОАО "РЖД" и госкорпорация "Росатом".