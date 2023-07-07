https://ria.ru/20230707/kvantorazrabotki-1882876736.html

Ключевые квантовые разработки представят на Форуме будущих технологий

Ключевые квантовые разработки представят на Форуме будущих технологий - РИА Новости, 07.07.2023

Ключевые квантовые разработки представят на Форуме будущих технологий

Квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков будут продемонстрированы на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:45

2023-07-07T18:45

2023-07-07T18:45

фонд "росконгресс"

ржд

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

технологии

сбербанк россии

сбер

газпромбанк

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков будут продемонстрированы на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который впервые пройдет в России 9–14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ, сообщает Фонд Росконгресс. В рамках выставочной экспозиции 13–14 июля – в открытые дни форума – высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк". В частности, ОАО "РЖД" представит интерактивный контент о развитии квантовой сети и о применяемых для этих целей технологиях. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций. Основой стенда ГК "Росатом" станет масштабная видеоинсталляция, которая проведет зрителя от основания квантовой механики до будущего, в котором квантовый компьютер будет решать сложнейшие задачи, стоящие перед человечеством. Декорации стенда повторяют форму основных элементов для работы квантового компьютера, внутри стенда расположена прозрачная сетка-экран, которая визуализирует кубиты – единицы информации в квантовом компьютере, использующиеся для квантовых вычислений. Стенд ОАО "Газпромбанк" представит интерактивную инсталляцию из 6 высокотехнологичных стартап-проектов. Они ускоряют решение оптимизационных задач и задач искусственного интеллекта с помощью квантовых компьютеров и квантовых алгоритмов, решают проблемы кибербезопасности на основе квантово-устойчивых алгоритмов, измеряют магнитные поля с помощью сенсоров нового типа и многие другие. Каждый из проектов будет представлен в формате специальных маркеров, активирующих digital-контент на экране. Квантовый мегаполис будущего можно будет увидеть на стенде правительства Москвы. Столица покажет технологии, которые уже скоро станут неотъемлемой частью умной городской среды. С помощью квантовых технологий можно будет оптимизировать транспортные потоки, они помогут автоматически распознавать объекты в видеопотоке с камер наружного наблюдения. Важное место квант займет и в столичной системе здравоохранения. ПАО "Сбербанк" представит стенд, на котором собраны инновационные разработки в области ИИ, продукты и решения для людей и бизнеса. Гости мероприятия смогут протестировать умные устройства Sber со встроенным виртуальным ассистентом на борту. Также на стенде будет возможность создать собственное уникальное изображение с помощью нейросети Kandinsky от Сбера и узнать про суперкомпьютер Cristofari NEO. В программу открытых дней форума включено более 20 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии и бизнес-диалоги. Ожидается, что в форуме примут участие более 1500 российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий. Оператором Форума будущих технологий является Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры РФ и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО "РЖД" и госкорпорация "Росатом".

https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", ржд, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, технологии, сбербанк россии, сбер, газпромбанк