Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией
Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению и передаче Дублинской конвенцией
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, заявил РИА Новости, что в соответствии с международными документами эти боеприпасы запрещены к применению, производству и передаче одним государством другому, а участие в конфликте в качестве третьей стороны также влечет ответственность.
В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
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"Кассетные боеприпасы запрещены к применению, производству, накоплению и передаче одним государством другому государству Дублинской конвенцией по кассетным боеприпасам", - сказал Косачев.
Он напомнил, что в 2008 году Украина распространила заявление своего МИД о том, что "глобальный режим нераспространения кассетных боеприпасов должен базироваться на принципах его обязательного универсального применения", при этом эта страна так и не присоединилась к документу.
При этом "большая часть государств НАТО в этой конвенции участвует", отметил Косачев.
Кроме того, добавил парламентарий, в прецедентном праве неоднократно признавалось, что поставки вооружения одной из сторон конфликта является нарушением международного права. "В решении по делу о военизированной деятельности США в Никарагуа и против Никарагуа Международный суд ООН определил, что "поставка иностранным государством вооружения, предоставление сведений и оказание тыловой либо иной поддержки является нарушением принципа неприменения силы, а также вмешательством во внутренние дела государства, то есть поведением, безусловно, незаконным", - сказал Косачев.
Он полагает, что раз есть нарушение, то "должна быть и ответственность".
На этот случай также есть правовой прецедент, отметил вице-спикер СФ. Так, в постановлении по делу Душко Тадича Международный трибунал по бывшей Югославии "легитимировал концепцию возложения ответственности на третью сторону", пояснил Косачев.
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"Трибунал уточнил, что ответственность за действия, совершенные вооруженной группой, может быть возложена на третье государство (первые два - воющие стороны) в том случае, если оно контролирует эту группу. Общий контроль включает в себя не только финансовую поддержку, оказываемую государством вооруженной группе, но и участие в планировании (руководстве) проведением военными операциями. Теория общего контроля была развита и в других решениях международных трибуналов", - подчеркнул сенатор.