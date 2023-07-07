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Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией - РИА Новости, 07.07.2023
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23:53 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911777.html
Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией
Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией - РИА Новости, 07.07.2023
Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, заявил РИА Новости, что в соответствии с... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:53
2023-07-07T23:53
в мире
сша
константин косачев
вооруженные силы украины
нато
оон
игорь конашенков
никарагуа
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, заявил РИА Новости, что в соответствии с международными документами эти боеприпасы запрещены к применению, производству и передаче одним государством другому, а участие в конфликте в качестве третьей стороны также влечет ответственность. В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. "Кассетные боеприпасы запрещены к применению, производству, накоплению и передаче одним государством другому государству Дублинской конвенцией по кассетным боеприпасам", - сказал Косачев. Он напомнил, что в 2008 году Украина распространила заявление своего МИД о том, что "глобальный режим нераспространения кассетных боеприпасов должен базироваться на принципах его обязательного универсального применения", при этом эта страна так и не присоединилась к документу. При этом "большая часть государств НАТО в этой конвенции участвует", отметил Косачев. Кроме того, добавил парламентарий, в прецедентном праве неоднократно признавалось, что поставки вооружения одной из сторон конфликта является нарушением международного права. "В решении по делу о военизированной деятельности США в Никарагуа и против Никарагуа Международный суд ООН определил, что "поставка иностранным государством вооружения, предоставление сведений и оказание тыловой либо иной поддержки является нарушением принципа неприменения силы, а также вмешательством во внутренние дела государства, то есть поведением, безусловно, незаконным", - сказал Косачев. Он полагает, что раз есть нарушение, то "должна быть и ответственность". На этот случай также есть правовой прецедент, отметил вице-спикер СФ. Так, в постановлении по делу Душко Тадича Международный трибунал по бывшей Югославии "легитимировал концепцию возложения ответственности на третью сторону", пояснил Косачев. "Трибунал уточнил, что ответственность за действия, совершенные вооруженной группой, может быть возложена на третье государство (первые два - воющие стороны) в том случае, если оно контролирует эту группу. Общий контроль включает в себя не только финансовую поддержку, оказываемую государством вооруженной группе, но и участие в планировании (руководстве) проведением военными операциями. Теория общего контроля была развита и в других решениях международных трибуналов", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911547.html
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в мире, сша, константин косачев, вооруженные силы украины, нато, оон, игорь конашенков, никарагуа, украина
В мире, США, Константин Косачев, Вооруженные силы Украины, НАТО, ООН, Игорь Конашенков, Никарагуа, Украина
Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией

Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению и передаче Дублинской конвенцией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, заявил РИА Новости, что в соответствии с международными документами эти боеприпасы запрещены к применению, производству и передаче одним государством другому, а участие в конфликте в качестве третьей стороны также влечет ответственность.
В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
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«
"Кассетные боеприпасы запрещены к применению, производству, накоплению и передаче одним государством другому государству Дублинской конвенцией по кассетным боеприпасам", - сказал Косачев.
Он напомнил, что в 2008 году Украина распространила заявление своего МИД о том, что "глобальный режим нераспространения кассетных боеприпасов должен базироваться на принципах его обязательного универсального применения", при этом эта страна так и не присоединилась к документу.
При этом "большая часть государств НАТО в этой конвенции участвует", отметил Косачев.
Кроме того, добавил парламентарий, в прецедентном праве неоднократно признавалось, что поставки вооружения одной из сторон конфликта является нарушением международного права. "В решении по делу о военизированной деятельности США в Никарагуа и против Никарагуа Международный суд ООН определил, что "поставка иностранным государством вооружения, предоставление сведений и оказание тыловой либо иной поддержки является нарушением принципа неприменения силы, а также вмешательством во внутренние дела государства, то есть поведением, безусловно, незаконным", - сказал Косачев.
Он полагает, что раз есть нарушение, то "должна быть и ответственность".
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На этот случай также есть правовой прецедент, отметил вице-спикер СФ. Так, в постановлении по делу Душко Тадича Международный трибунал по бывшей Югославии "легитимировал концепцию возложения ответственности на третью сторону", пояснил Косачев.
«
"Трибунал уточнил, что ответственность за действия, совершенные вооруженной группой, может быть возложена на третье государство (первые два - воющие стороны) в том случае, если оно контролирует эту группу. Общий контроль включает в себя не только финансовую поддержку, оказываемую государством вооруженной группе, но и участие в планировании (руководстве) проведением военными операциями. Теория общего контроля была развита и в других решениях международных трибуналов", - подчеркнул сенатор.
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