https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911777.html

Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией

Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией - РИА Новости, 07.07.2023

Косачев: кассетные снаряды запрещены к применению Дублинской конвенцией

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, заявил РИА Новости, что в соответствии с... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:53

2023-07-07T23:53

2023-07-07T23:53

в мире

сша

константин косачев

вооруженные силы украины

нато

оон

игорь конашенков

никарагуа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431328_0:113:3164:1892_1920x0_80_0_0_c1a426df4faeb2df9c5236e7af1547e7.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы, заявил РИА Новости, что в соответствии с международными документами эти боеприпасы запрещены к применению, производству и передаче одним государством другому, а участие в конфликте в качестве третьей стороны также влечет ответственность. В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных и официальных лиц, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. "Кассетные боеприпасы запрещены к применению, производству, накоплению и передаче одним государством другому государству Дублинской конвенцией по кассетным боеприпасам", - сказал Косачев. Он напомнил, что в 2008 году Украина распространила заявление своего МИД о том, что "глобальный режим нераспространения кассетных боеприпасов должен базироваться на принципах его обязательного универсального применения", при этом эта страна так и не присоединилась к документу. При этом "большая часть государств НАТО в этой конвенции участвует", отметил Косачев. Кроме того, добавил парламентарий, в прецедентном праве неоднократно признавалось, что поставки вооружения одной из сторон конфликта является нарушением международного права. "В решении по делу о военизированной деятельности США в Никарагуа и против Никарагуа Международный суд ООН определил, что "поставка иностранным государством вооружения, предоставление сведений и оказание тыловой либо иной поддержки является нарушением принципа неприменения силы, а также вмешательством во внутренние дела государства, то есть поведением, безусловно, незаконным", - сказал Косачев. Он полагает, что раз есть нарушение, то "должна быть и ответственность". На этот случай также есть правовой прецедент, отметил вице-спикер СФ. Так, в постановлении по делу Душко Тадича Международный трибунал по бывшей Югославии "легитимировал концепцию возложения ответственности на третью сторону", пояснил Косачев. "Трибунал уточнил, что ответственность за действия, совершенные вооруженной группой, может быть возложена на третье государство (первые два - воющие стороны) в том случае, если оно контролирует эту группу. Общий контроль включает в себя не только финансовую поддержку, оказываемую государством вооруженной группе, но и участие в планировании (руководстве) проведением военными операциями. Теория общего контроля была развита и в других решениях международных трибуналов", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911547.html

https://ria.ru/20230707/provokatsii-1882911317.html

https://ria.ru/20230707/kosachev-1882911644.html

сша

никарагуа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, константин косачев, вооруженные силы украины, нато, оон, игорь конашенков, никарагуа, украина