https://ria.ru/20230707/korabli-1882878805.html

Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе

Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе - РИА Новости, 07.07.2023

Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе

Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:56

2023-07-07T18:56

2023-07-07T19:29

россия

керчь

краснодарский край

николай лукашенко

виталий савельев

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.Лукашенко отметил, что пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. На 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.О готовности Минобороны предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу заявил во вторник глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания Владимира Путина с правительством.С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.

https://ria.ru/20230705/most-1882350689.html

https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html

россия

керчь

краснодарский край

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россия, керчь, краснодарский край, николай лукашенко, виталий савельев, владимир путин