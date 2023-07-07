Рейтинг@Mail.ru
Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 07.07.2023 (обновлено: 19:29 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/korabli-1882878805.html
Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе
Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе - РИА Новости, 07.07.2023
Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе
Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:56
2023-07-07T19:29
россия
керчь
краснодарский край
николай лукашенко
виталий савельев
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_507d3dbf1178e392f624c45019e81eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко."Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.Лукашенко отметил, что пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. На 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.О готовности Минобороны предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу заявил во вторник глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания Владимира Путина с правительством.С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.
https://ria.ru/20230705/most-1882350689.html
https://ria.ru/20230703/most-1881922040.html
россия
керчь
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_87eed159ce3bafd3af3ed6b5b716c351.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, керчь, краснодарский край, николай лукашенко, виталий савельев, владимир путин
Россия, Керчь, Краснодарский край, Николай Лукашенко, Виталий Савельев, Владимир Путин
Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе

На Керченской переправе для перевозки автомобилей заработали два больших десантных корабля

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«
"Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.
Лукашенко отметил, что пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. На 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.
О готовности Минобороны предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу заявил во вторник глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания Владимира Путина с правительством.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
На Крымском мосту нормализовалось движение в обе стороны
5 июля, 13:34
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.
Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Турпортал опубликовал рекомендации для проезда по Крымскому мосту
3 июля, 14:21
 
РоссияКерчьКраснодарский крайНиколай ЛукашенкоВиталий СавельевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала