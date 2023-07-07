Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе
На Керченской переправе для перевозки автомобилей заработали два больших десантных корабля
© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Большие десантные корабли начали перевозку машин на Керченской переправе из-за огромных пробок, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
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"Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе (в Керчи. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства.
Лукашенко отметил, что пробка из 260 авто в направлении из Крыма на мост заметно сократилась. На 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.
О готовности Минобороны предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу заявил во вторник глава Минтранса Виталий Савельев во время совещания Владимира Путина с правительством.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая очередь. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что запустил дополнительные пункты досмотра.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую область и ДНР.