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Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии - РИА Новости, 07.07.2023
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17:41 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/kontrol-1882860158.html
Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии
Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии - РИА Новости, 07.07.2023
Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии
Роспотребнадзор после сообщений о намерении Японии начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС "Фукусима-1", усилил радиационный контроль... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:41
2023-07-07T17:41
япония
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
фукусима-1
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор после сообщений о намерении Японии начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС "Фукусима-1", усилил радиационный контроль за продукцией, импортируемой из Японии, сообщила пресс-служба ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что по имеющейся в СМИ информации, Япония заявила о своем намерении начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС "Фукусима-1", что может привести к радиоактивному загрязнению вод. "С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т.д.), произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте",- говорится в сообщении. В настоящее время поставка пищевой продукции в Россию из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным органом Японии, которая подтверждает содержание радиоактивных веществ в ней на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством, и приложением к декларации справки о результатах содержания радиоактивного цезия, уточнили в пресс-службе. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
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япония, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), фукусима-1
Япония, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Фукусима-1
Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за продукцией из Японии

Роспотребнадзор решил усилить радиационный контроль за продукцией, импортируемой из Японии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор после сообщений о намерении Японии начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС "Фукусима-1", усилил радиационный контроль за продукцией, импортируемой из Японии, сообщила пресс-служба ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что по имеющейся в СМИ информации, Япония заявила о своем намерении начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС "Фукусима-1", что может привести к радиоактивному загрязнению вод.
"С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты и т.д.), произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте",- говорится в сообщении.
В настоящее время поставка пищевой продукции в Россию из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным органом Японии, которая подтверждает содержание радиоактивных веществ в ней на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством, и приложением к декларации справки о результатах содержания радиоактивного цезия, уточнили в пресс-службе.
Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Россия призвала Японию к прозрачности в вопросе сброса воды с "Фукусимы"
7 июня, 16:57
 
ЯпонияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Фукусима-1
 
 
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