https://ria.ru/20230707/kolomna-1882909414.html

Власти Коломны рассказали о последствиях непогоды в городе

Власти Коломны рассказали о последствиях непогоды в городе - РИА Новости, 07.07.2023

Власти Коломны рассказали о последствиях непогоды в городе

Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев написал в своем телеграм-канале, что в городе из-за грозы повалены деревья, оборваны электропровода, в ближайшие... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T23:12

2023-07-07T23:12

2023-07-07T23:13

коломна

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев написал в своем телеграм-канале, что в городе из-за грозы повалены деревья, оборваны электропровода, в ближайшие часы осадки не прекратятся. "На Коломну обрушились сильные дожди и грозы, по прогнозам синоптиков в ближайшие часы осадки не прекратятся... Помимо затоплений поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов – в первоочередном порядке устранять последствия непогоды будем в тех локациях, где есть опасность для людей", - сообщил Гречищев. По словам главы Коломны, все службы города, в том числе МЧС, мобилизованы. Также он обратился к жителям с просьбой по возможности не покидать свои дома и в случае необходимости звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу.

коломна

московская область (подмосковье)

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коломна, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)