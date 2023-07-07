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Власти Коломны рассказали о последствиях непогоды в городе
Власти Коломны рассказали о последствиях непогоды в городе - РИА Новости, 07.07.2023
Власти Коломны рассказали о последствиях непогоды в городе
Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев написал в своем телеграм-канале, что в городе из-за грозы повалены деревья, оборваны электропровода, в ближайшие... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T23:12
2023-07-07T23:12
2023-07-07T23:13
коломна
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев написал в своем телеграм-канале, что в городе из-за грозы повалены деревья, оборваны электропровода, в ближайшие часы осадки не прекратятся. "На Коломну обрушились сильные дожди и грозы, по прогнозам синоптиков в ближайшие часы осадки не прекратятся... Помимо затоплений поступают сообщения о поваленных деревьях, обрывах электропроводов – в первоочередном порядке устранять последствия непогоды будем в тех локациях, где есть опасность для людей", - сообщил Гречищев. По словам главы Коломны, все службы города, в том числе МЧС, мобилизованы. Также он обратился к жителям с просьбой по возможности не покидать свои дома и в случае необходимости звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу.
коломна
московская область (подмосковье)
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коломна, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье)
Коломна, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Власти Коломны рассказали о последствиях непогоды в городе
Глава Коломны Гречищев сообщил о затоплениях и поваленных деревьях в городе из-за непогоды