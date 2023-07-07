Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина
Fox: букмекеры посчитали сына Байдена наиболее вероятным владельцем кокаина из Белого дома
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с кокаином, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News.
Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
Букмекерская контора BetOnline дает на Хантера Байдена коэффициент 1,7, считая его наиболее вероятным правонарушителем из списка подозреваемых, в котором также присутствуют шутливые предположения – например, актриса Анжелина Джоли с коэффициентом 14. Президент Джо Байден и первая леди находятся в самом низу списка с коэффициентами 150 и 100 соответственно.
Букмекеры из Sportsbetting предлагают приблизительно те же прогнозы и линии.
Коста-риканская букмекерская контора Bovada считает наиболее вероятным нарушителем случайного туриста, а Хантер Байден идет вторым с коэффициентом 2. На третьем - четвертом местах расположились уборщица и агент секретной службы с коэффициентами 10 и 20.
По последней информации, расследование в связи с инцидентом планируется завершить уже к следующему понедельнику. Таким образом, оно займет одну неделю вместо первоначально ожидавшихся двух.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".