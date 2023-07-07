https://ria.ru/20230707/kokain-1882711296.html

Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина

Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина - РИА Новости, 07.07.2023

Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина

Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с кокаином, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T07:01

2023-07-07T07:01

2023-07-07T07:02

сша

в мире

хантер байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785318517_19:0:2762:1543_1920x0_80_0_0_414be61270fcce57c6ea0dfabeab5b83.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с кокаином, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News. Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Букмекерская контора BetOnline дает на Хантера Байдена коэффициент 1,7, считая его наиболее вероятным правонарушителем из списка подозреваемых, в котором также присутствуют шутливые предположения – например, актриса Анжелина Джоли с коэффициентом 14. Президент Джо Байден и первая леди находятся в самом низу списка с коэффициентами 150 и 100 соответственно. Букмекеры из Sportsbetting предлагают приблизительно те же прогнозы и линии. Коста-риканская букмекерская контора Bovada считает наиболее вероятным нарушителем случайного туриста, а Хантер Байден идет вторым с коэффициентом 2. На третьем - четвертом местах расположились уборщица и агент секретной службы с коэффициентами 10 и 20. По последней информации, расследование в связи с инцидентом планируется завершить уже к следующему понедельнику. Таким образом, оно займет одну неделю вместо первоначально ожидавшихся двух. Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".

https://ria.ru/20230707/kokain-1882696594.html

https://ria.ru/20230705/kokain-1882475911.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, хантер байден, дональд трамп