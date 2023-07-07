Рейтинг@Mail.ru
Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:01 07.07.2023 (обновлено: 07:02 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kokain-1882711296.html
Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина
Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина - РИА Новости, 07.07.2023
Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина
Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с кокаином, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:01
2023-07-07T07:02
сша
в мире
хантер байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785318517_19:0:2762:1543_1920x0_80_0_0_414be61270fcce57c6ea0dfabeab5b83.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с кокаином, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News. Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Букмекерская контора BetOnline дает на Хантера Байдена коэффициент 1,7, считая его наиболее вероятным правонарушителем из списка подозреваемых, в котором также присутствуют шутливые предположения – например, актриса Анжелина Джоли с коэффициентом 14. Президент Джо Байден и первая леди находятся в самом низу списка с коэффициентами 150 и 100 соответственно. Букмекеры из Sportsbetting предлагают приблизительно те же прогнозы и линии. Коста-риканская букмекерская контора Bovada считает наиболее вероятным нарушителем случайного туриста, а Хантер Байден идет вторым с коэффициентом 2. На третьем - четвертом местах расположились уборщица и агент секретной службы с коэффициентами 10 и 20. По последней информации, расследование в связи с инцидентом планируется завершить уже к следующему понедельнику. Таким образом, оно займет одну неделю вместо первоначально ожидавшихся двух. Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
https://ria.ru/20230707/kokain-1882696594.html
https://ria.ru/20230705/kokain-1882475911.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785318517_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_da0e152df4abf5cd90c5bc09218acf60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, хантер байден, дональд трамп
США, В мире, Хантер Байден, Дональд Трамп
Букмекеры посчитали сына Байдена владельцем найденного в Белом доме кокаина

Fox: букмекеры посчитали сына Байдена наиболее вероятным владельцем кокаина из Белого дома

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Букмекеры считают Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с кокаином, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News.
Подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином, был обнаружен в Белом доме в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Американские СМИ вновь уточнили место обнаружения кокаина в Белом доме
00:03
Букмекерская контора BetOnline дает на Хантера Байдена коэффициент 1,7, считая его наиболее вероятным правонарушителем из списка подозреваемых, в котором также присутствуют шутливые предположения – например, актриса Анжелина Джоли с коэффициентом 14. Президент Джо Байден и первая леди находятся в самом низу списка с коэффициентами 150 и 100 соответственно.
Букмекеры из Sportsbetting предлагают приблизительно те же прогнозы и линии.
Коста-риканская букмекерская контора Bovada считает наиболее вероятным нарушителем случайного туриста, а Хантер Байден идет вторым с коэффициентом 2. На третьем - четвертом местах расположились уборщица и агент секретной службы с коэффициентами 10 и 20.
По последней информации, расследование в связи с инцидентом планируется завершить уже к следующему понедельнику. Таким образом, оно займет одну неделю вместо первоначально ожидавшихся двух.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться только для нынешнего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера. По мнению Трампа, американские СМИ, которых он назвал "медиа фейковых новостей", вскоре начнут писать, что найденный порошок был не наркотиком, а аспирином, его было "очень мало", а вся история вскоре "сведется к нулю".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша"
5 июля, 22:40
 
СШАВ миреХантер БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала