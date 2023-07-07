https://ria.ru/20230707/kitay-1882711806.html

Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с "Фукусимы"

Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 07.07.2023

Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с "Фукусимы"

Власти Китая приняли решение запретить ввоз продуктов из 10 префектур Японии в связи с намерением Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС "Фукусима-1",... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T07:17

2023-07-07T07:17

2023-07-07T07:17

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Власти Китая приняли решение запретить ввоз продуктов из 10 префектур Японии в связи с намерением Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС "Фукусима-1", заявило в пятницу главное таможенное управление КНР. "С целью предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности импортируемого продовольствия для китайских потребителей, китайская таможня вводит запрет на ввоз продуктов питания из десяти префектур Японии, включая Фукусиму", - говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat. В отношении продуктов питания из других регионов Японии, особенно продуктов водного промысла, китайская таможня усилит регулирование и проверку сопроводительной документации, будет проводить тщательную проверку всей ввозимой продукции без исключения, усилит проверку на содержание радиоактивных веществ. "В настоящее время вопрос сброса Японией зараженной воды оказался в центре внимания всего мира, он также вызвал беспокойство китайских потребителей о безопасности продуктов питания, импортируемых из Японии", - указали в ведомстве. При этом в заявлении управления не указано, с какого числа начинает действовать запрет. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. Глава МАГАТЭ Рафеэль Гросси во вторник в Токио сообщил, что план сброса воды соответствует согласованным международным стандартам, а влияние на окружающую среду будет незначительным. Однако местные жители, фермеры и рыбаки Фукусимы опасаются, что сброс слаборадиоактивной воды в океан негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре. В среду Гросси посетил с визитом станцию, а также провел встречу с местными жителями и рыбаками.

https://ria.ru/20230707/fukusima-1-1882710799.html

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

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