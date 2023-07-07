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Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений - РИА Новости, 07.07.2023
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05:58 07.07.2023 (обновлено: 07:00 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kitay-1882709349.html
Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений
Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений - РИА Новости, 07.07.2023
Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений
Китай надеется, что США посодействуют созданию условий для нормального развития торгово-экономических отношений двух стран, заявили в пятницу в министерстве... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T05:58
2023-07-07T07:00
китай
пекин
сша
джанет йеллен
большая двадцатка
дональд трамп
ли цян
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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США посодействуют созданию условий для нормального развития торгово-экономических отношений двух стран, заявили в пятницу в министерстве финансов КНР, комментируя визит в страну главу минфина США Джанет Йеллен. Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности. В Пекине у нее запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, бывшим вице-премьером Госсовета Лю Хэ, а также экс-главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем. "По договоренности Китая и США министр финансов США Джанет Йеллен находится в Китае с визитом с 6 по 9 июля, это конкретная мера для реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече лидеров Китая и США на Бали (на полях саммита G20 в 2022 году), и для укрепления взаимодействия и обменов в финансовой сфере между двумя странами", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыигрышных результатах - в торговых войнах или разрыве связей победителей не будет. "Надеемся, что США предпримут конкретные действия по созданию благоприятных условий для здорового развития торгово-экономических отношений между двумя странами и для достижения взаимовыгодных результатов", - указано в заявлении. Министр финансов США посещает Китай впервые за четыре года - вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном. В прошлый раз, в 2019 году, в Пекине побывал Стивен Мнучин, возглавлявший ведомство при экс-президенте Дональде Трампе. Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов перед приездом Йеллен едва ли не выше, чем при ее предшественнике. Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882282139.html
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китай, пекин, сша, джанет йеллен, большая двадцатка, дональд трамп, ли цян
Китай, Пекин, США, Джанет Йеллен, Большая двадцатка, Дональд Трамп, Ли Цян
Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений

Минфин КНР: Пекин надеется на содействие США в нормализации развития торговых отношений

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США посодействуют созданию условий для нормального развития торгово-экономических отношений двух стран, заявили в пятницу в министерстве финансов КНР, комментируя визит в страну главу минфина США Джанет Йеллен.
Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности. В Пекине у нее запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, бывшим вице-премьером Госсовета Лю Хэ, а также экс-главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"
5 июля, 06:56
"По договоренности Китая и США министр финансов США Джанет Йеллен находится в Китае с визитом с 6 по 9 июля, это конкретная мера для реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече лидеров Китая и США на Бали (на полях саммита G20 в 2022 году), и для укрепления взаимодействия и обменов в финансовой сфере между двумя странами", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыигрышных результатах - в торговых войнах или разрыве связей победителей не будет.
"Надеемся, что США предпримут конкретные действия по созданию благоприятных условий для здорового развития торгово-экономических отношений между двумя странами и для достижения взаимовыгодных результатов", - указано в заявлении.
Министр финансов США посещает Китай впервые за четыре года - вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном. В прошлый раз, в 2019 году, в Пекине побывал Стивен Мнучин, возглавлявший ведомство при экс-президенте Дональде Трампе. Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов перед приездом Йеллен едва ли не выше, чем при ее предшественнике.
Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Блинкен заявил, что США хотят мирно сосуществовать с Китаем
28 июня, 18:26
 
КитайПекинСШАДжанет ЙелленБольшая двадцаткаДональд ТрампЛи Цян
 
 
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