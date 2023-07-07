Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений
Минфин КНР: Пекин надеется на содействие США в нормализации развития торговых отношений
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США посодействуют созданию условий для нормального развития торгово-экономических отношений двух стран, заявили в пятницу в министерстве финансов КНР, комментируя визит в страну главу минфина США Джанет Йеллен.
Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности. В Пекине у нее запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, бывшим вице-премьером Госсовета Лю Хэ, а также экс-главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем.
"По договоренности Китая и США министр финансов США Джанет Йеллен находится в Китае с визитом с 6 по 9 июля, это конкретная мера для реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече лидеров Китая и США на Бали (на полях саммита G20 в 2022 году), и для укрепления взаимодействия и обменов в финансовой сфере между двумя странами", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыигрышных результатах - в торговых войнах или разрыве связей победителей не будет.
"Надеемся, что США предпримут конкретные действия по созданию благоприятных условий для здорового развития торгово-экономических отношений между двумя странами и для достижения взаимовыгодных результатов", - указано в заявлении.
Министр финансов США посещает Китай впервые за четыре года - вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном. В прошлый раз, в 2019 году, в Пекине побывал Стивен Мнучин, возглавлявший ведомство при экс-президенте Дональде Трампе. Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов перед приездом Йеллен едва ли не выше, чем при ее предшественнике.
Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.