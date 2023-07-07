https://ria.ru/20230707/kitay-1882709349.html

Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений

Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений - РИА Новости, 07.07.2023

Китай выразил надежду на содействие США в нормализации торговых отношений

Китай надеется, что США посодействуют созданию условий для нормального развития торгово-экономических отношений двух стран, заявили в пятницу в министерстве... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:58

2023-07-07T05:58

2023-07-07T07:00

китай

пекин

сша

джанет йеллен

большая двадцатка

дональд трамп

ли цян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Китай надеется, что США посодействуют созданию условий для нормального развития торгово-экономических отношений двух стран, заявили в пятницу в министерстве финансов КНР, комментируя визит в страну главу минфина США Джанет Йеллен. Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности. В Пекине у нее запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, бывшим вице-премьером Госсовета Лю Хэ, а также экс-главой Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем. "По договоренности Китая и США министр финансов США Джанет Йеллен находится в Китае с визитом с 6 по 9 июля, это конкретная мера для реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече лидеров Китая и США на Бали (на полях саммита G20 в 2022 году), и для укрепления взаимодействия и обменов в финансовой сфере между двумя странами", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыигрышных результатах - в торговых войнах или разрыве связей победителей не будет. "Надеемся, что США предпримут конкретные действия по созданию благоприятных условий для здорового развития торгово-экономических отношений между двумя странами и для достижения взаимовыгодных результатов", - указано в заявлении. Министр финансов США посещает Китай впервые за четыре года - вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном. В прошлый раз, в 2019 году, в Пекине побывал Стивен Мнучин, возглавлявший ведомство при экс-президенте Дональде Трампе. Несмотря на смену администрации в США и публичные заявления о стремлении нормализовать отношения с Пекином, уровень накопленных противоречий в сфере экономики и финансов перед приездом Йеллен едва ли не выше, чем при ее предшественнике. Основными раздражителями выступают ширящиеся ограничения на экспорт американских товаров и услуг, сохранение импортных пошлин времен Трампа на товары из КНР, постоянные угрозы в адрес Пекина из-за его сотрудничества с Москвой, рост мировой торговли в юанях при снижении влияния доллара в мире.

https://ria.ru/20230705/tayvan-1882282139.html

https://ria.ru/20230628/blinken-1880963160.html

китай

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, сша, джанет йеллен, большая двадцатка, дональд трамп, ли цян