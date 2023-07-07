https://ria.ru/20230707/kitay-1882633074.html

Эксперт прокомментировал перспективы безвиза между Россией и Китаем

Эксперт прокомментировал перспективы безвиза между Россией и Китаем - РИА Новости, 07.07.2023

Эксперт прокомментировал перспективы безвиза между Россией и Китаем

Безвизовые групповые туры между Россией и Китаем не будут иметь смысла без чартерных рейсов, которые позволят сделать поездки между странами более доступными по РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T00:38

2023-07-07T00:38

2023-07-07T00:38

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Безвизовые групповые туры между Россией и Китаем не будут иметь смысла без чартерных рейсов, которые позволят сделать поездки между странами более доступными по цене, такое мнение РИА Новости высказал председатель совета туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Львов. "Должны быть организованы чартерные цепочки между нашими странами. Без этого безвизовые поездки не имеют особого смысла, так как главное в турпотоке – это стоимость продукта, - сказал Львов. - Для адекватной цены для среднего китайского туриста, необходимо, чтобы перевозка была дешевой, а это возможно только при появлении чартерных цепочек". Эксперт заявил, что авиакомпании открыто заявляют, что пока не будет объявлена дата открытия безвизовых потоков, они даже думать не начнут о создании чартерных цепочек, им и так есть куда летать.При этом эксперт отметил, что для восстановления турпотока из Китая поможет и электронная виза, которую планируют запустить этим летом. "Электронная виза упростит ситуацию. Она, во-первых, дешевле, во-вторых, проще для оформления. Но при отсутствии чартерных цепочек более низкая стоимость электронной визы роли не сыграет. В целом электронные визы – это хорошо, это удобно и быстро, но не настолько, чтобы серьезно увеличить объемы турпотока", - рассказал он. Минэкономразвития РФ ранее в четверг сообщило, что РФ и КНР завершили процедуру обмена списками туристических организаций, что необходимо для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках. Россию в 2019 году посетили 1,2 миллиона организованных туристов из КНР. Министр экономического развития Максим Решетников в конце июня сообщал, что ведомство ожидает, что с 1 июля МИД запустит электронные визы, их смогут оформить туристы из Ирана и других исламских стран. Однако визы пока не запущены. Закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, был принят в 2020 году. Однако его вступление в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.

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