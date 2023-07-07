Рейтинг@Mail.ru
Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.07.2023 (обновлено: 08:01 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/kino-1882555384.html
Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино
Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино - РИА Новости, 07.07.2023
Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино
Аварии, пожары, потопы, сцены баталий и драк выглядят на экране порой пугающе достоверно. Что пьют киношные вампиры, от чего на съемочной площадке страдает... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:00
2023-07-07T08:01
культура
ленфильм
мосфильм
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812083573_0:198:3077:1929_1920x0_80_0_0_afa32f4b527348d8441d1fa0127a0540.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Аварии, пожары, потопы, сцены баталий и драк выглядят на экране порой пугающе достоверно. Что пьют киношные вампиры, от чего на съемочной площадке страдает оператор, как состаривают актеров и кто изображает людей с увечьями — в материале РИА Новости.ДТП и погони: реальность плюс графикаЭпизоды с эффектным нарушением ПДД есть во многих лентах: от "Брата-2" до недавнего "Дыхания".Обычно такие сцены снимают в два этапа: машина проносится на скорости по улице, но лица водителя нет в кадре, затем герой сидит за рулем и сосредоточенно его крутит.На общем плане — каскадеры, и автомобиль может действительно мчаться по оцепленным для съемок улицам.Актеров снимают крупно на фоне зеленого (или синего) хромакея с тщательно выставленным светом, а то, что мелькает за окном, добавляют при помощи компьютера.Взрывы машин — не всегда виртуальная картинка, уточняет режиссер боевиков Питер Валентино. &quot;Мы закладываем дымовые шашки и последовательно их взрываем. Кроме того, заполненные керосином контейнеры могут детонировать относительно близко к каскадерам. Но большие взрывы, от которых убегает персонаж, полностью сделаны на зеленом экране&quot;, — объясняет он.Шашки и пистолеты: кто владеет оружиемХолодное оружие, которое появляется в кадре, попадает на съемочную площадку разными способами, рассказывает Михаил Кратюк, представитель военно-исторического клуба "Александровец". &quot;С &quot;Ленфильма&quot;, &quot;Мосфильма&quot; или из свободной продажи — шашка, рапира, шпага. Они из такого материала, что не подпадают под закон об оружии&quot;, — говорит эксперт.У них нет заточки и ослаблена рукоятка, при определенном усилии она просто ломается. &quot;Еще пользуемся оригинальным оружием из частных коллекций. Его владелец приезжает на площадку, вкладывает клинок в руки актера и после съемок забирает&quot;, — добавляет Кратюк.С огнестрельным по-другому. В массовке фильмов про войну снимаются солдаты из ближайших частей, они знают, как держать винтовку.Раньше "Мосфильм" и "Ленфильм" имели право выдавать актерам оружие. Разумеется, не боевое — холощеное. Сейчас по закону регистрируется на каждого.&quot;Есть техника безопасности. Холостой выстрел в человека — с расстояния не меньше пяти метров. Оператор рискует оглохнуть или получить контузию, если снимает слишком близко. Есть специальные защитные экраны, но некоторые ими пренебрегают&quot;, — рассказывает собеседник РИА Новости.Грим и реальные люди: как снимают увечьяТравмы, шрамы и возрастные изменения на лице создают гримом. А вот для персонажей без ноги или руки привлекают людей с ограниченными возможностями, рассказывает гример Лариса Лобанова.&quot;Есть актеры-инвалиды массовки. Для седины — парики, спиртовые краски. Морщины делают из латекса или прорисовывают более четко на лице тенями. Иногда добавляют бороду, усы, очки. Беззубость — те же спиртовые краски или наклейки&quot;, — перечисляет она.Кровавые сцены: что пьют вампирыВ 1990-е кровь заменяли томатным соком, кетчупом или краской. Но все это пачкало съемочную площадку и реквизит, да и в кадре смотрелось ненатурально. Сегодня действуют иначе. Например, для сериала "Вампиры средней полосы" нашли пять видов искусственной крови. Одна легко счищалась с пола — ею пользовались для имитации следов драк и убийств. Вторая хорошо держалась на коже. Третью наносили на одежду. Четвертая предназначалась для питья, но с ней возникли проблемы. Густая красная жидкость была очень сладкой. В сценах семейного кровопития актерам приходилось непросто, ведь им нужно было с удовольствием цедить невыносимо приторный напиток. Тогда авторы сериала сварили кисель по секретному рецепту: выглядел так же, но не сладкий.Огонь и вода: через что проходят актерыСпецэффекты, связанные с пожарами, наводнениями и цунами, можно сделать на этапе постпродакшена.&quot;Все выглядит абсолютно реальным. Иногда на съемках мы что-то зажигаем или взрываем на переднем плане, но мощный взрыв на заднем плане — это компьютер&quot;, — говорит Валентино.Из пиротехники больше всего в ходу петарды. Ими имитируют выстрелы. Звуки взрывов — в записи, чтобы актеры реагировали на происходящее по сценарию естественно, чувствовали себя в опасности.&quot;Баллоны с пропаном дают пламя и дым рядом с актером. Это похоже на контролируемый фейерверк&quot;, — добавляет режиссер.Дома никогда не взрывают. Достаточно показать стекло и кирпич с дымом и огнем — воображение зрителя все дорисует.С водой сложнее. Крупные стихийные бедствия и катастрофы — это на этапе постпродакшена. Но актерам периодически приходится лезть под воду.&quot;Они тренируются, приобретают навыки аквалангистов или подводников&quot;, — уточняет Валентино.Артистов учат оставаться под водой в течение длительного времени и эффективно задерживать дыхание, чтобы киносцены выглядели более реалистично.
https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812083573_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_c5660e6b45adef5ac616492d28eea3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленфильм, мосфильм, кино и сериалы
Культура, Ленфильм, Мосфильм, Кино и сериалы

Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчастники киносъемочной группы в процессе съемок художественного фильма "Крым" в Симферополе
Участники киносъемочной группы в процессе съемок художественного фильма Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Аварии, пожары, потопы, сцены баталий и драк выглядят на экране порой пугающе достоверно. Что пьют киношные вампиры, от чего на съемочной площадке страдает оператор, как состаривают актеров и кто изображает людей с увечьями — в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки фильма "Шаляпин"
Съемки фильма Шаляпин
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки фильма "Шаляпин"

ДТП и погони: реальность плюс графика

Эпизоды с эффектным нарушением ПДД есть во многих лентах: от "Брата-2" до недавнего "Дыхания".
Обычно такие сцены снимают в два этапа: машина проносится на скорости по улице, но лица водителя нет в кадре, затем герой сидит за рулем и сосредоточенно его крутит.
На общем плане — каскадеры, и автомобиль может действительно мчаться по оцепленным для съемок улицам.
Актеров снимают крупно на фоне зеленого (или синего) хромакея с тщательно выставленным светом, а то, что мелькает за окном, добавляют при помощи компьютера.
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"Съемки фильма "Певица на всю голову"
Съемки фильма Певица на всю голову
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Съемки фильма "Певица на всю голову"
Взрывы машин — не всегда виртуальная картинка, уточняет режиссер боевиков Питер Валентино.
«

"Мы закладываем дымовые шашки и последовательно их взрываем. Кроме того, заполненные керосином контейнеры могут детонировать относительно близко к каскадерам. Но большие взрывы, от которых убегает персонаж, полностью сделаны на зеленом экране", объясняет он.

Шашки и пистолеты: кто владеет оружием

Холодное оружие, которое появляется в кадре, попадает на съемочную площадку разными способами, рассказывает Михаил Кратюк, представитель военно-исторического клуба "Александровец".
«

"С "Ленфильма", "Мосфильма" или из свободной продажи шашка, рапира, шпага. Они из такого материала, что не подпадают под закон об оружии", говорит эксперт.

У них нет заточки и ослаблена рукоятка, при определенном усилии она просто ломается.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКонноспортивные состязания в станице Старочеркасской Ростовской области
Конноспортивные состязания в станице Старочеркасской Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Конноспортивные состязания в станице Старочеркасской Ростовской области
«

"Еще пользуемся оригинальным оружием из частных коллекций. Его владелец приезжает на площадку, вкладывает клинок в руки актера и после съемок забирает", добавляет Кратюк.

С огнестрельным по-другому. В массовке фильмов про войну снимаются солдаты из ближайших частей, они знают, как держать винтовку.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАрмейская снайперская крупнокалиберная винтовка (АСВК)
Армейская снайперская крупнокалиберная винтовка (АСВК) - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Армейская снайперская крупнокалиберная винтовка (АСВК)
Раньше "Мосфильм" и "Ленфильм" имели право выдавать актерам оружие. Разумеется, не боевое — холощеное. Сейчас по закону регистрируется на каждого.
«

"Есть техника безопасности. Холостой выстрел в человека с расстояния не меньше пяти метров. Оператор рискует оглохнуть или получить контузию, если снимает слишком близко. Есть специальные защитные экраны, но некоторые ими пренебрегают", рассказывает собеседник РИА Новости.

Грим и реальные люди: как снимают увечья

Травмы, шрамы и возрастные изменения на лице создают гримом. А вот для персонажей без ноги или руки привлекают людей с ограниченными возможностями, рассказывает гример Лариса Лобанова.
«

"Есть актеры-инвалиды массовки. Для седины парики, спиртовые краски. Морщины делают из латекса или прорисовывают более четко на лице тенями. Иногда добавляют бороду, усы, очки. Беззубость те же спиртовые краски или наклейки", перечисляет она.

© Okko (2020)Кадр из сериала "Чикатило"
Кадр из сериала Чикатило
© Okko (2020)
Кадр из сериала "Чикатило"

Кровавые сцены: что пьют вампиры

В 1990-е кровь заменяли томатным соком, кетчупом или краской. Но все это пачкало съемочную площадку и реквизит, да и в кадре смотрелось ненатурально. Сегодня действуют иначе.
Например, для сериала "Вампиры средней полосы" нашли пять видов искусственной крови.
© START (2021) Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
© START (2021)
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Одна легко счищалась с пола — ею пользовались для имитации следов драк и убийств. Вторая хорошо держалась на коже. Третью наносили на одежду. Четвертая предназначалась для питья, но с ней возникли проблемы.
Густая красная жидкость была очень сладкой. В сценах семейного кровопития актерам приходилось непросто, ведь им нужно было с удовольствием цедить невыносимо приторный напиток. Тогда авторы сериала сварили кисель по секретному рецепту: выглядел так же, но не сладкий.
© START (2021)Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Кадр из сериала Вампиры средней полосы
© START (2021)
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

Огонь и вода: через что проходят актеры

Спецэффекты, связанные с пожарами, наводнениями и цунами, можно сделать на этапе постпродакшена.
«

"Все выглядит абсолютно реальным. Иногда на съемках мы что-то зажигаем или взрываем на переднем плане, но мощный взрыв на заднем плане — это компьютер", говорит Валентино.

© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"На съемках фильма "Нюрнберг"
На съемках фильма Нюрнберг
© Продюсерский Центр "Синема Продакшн"
На съемках фильма "Нюрнберг"
Из пиротехники больше всего в ходу петарды. Ими имитируют выстрелы. Звуки взрывов — в записи, чтобы актеры реагировали на происходящее по сценарию естественно, чувствовали себя в опасности.
«

"Баллоны с пропаном дают пламя и дым рядом с актером. Это похоже на контролируемый фейерверк", — добавляет режиссер.

© РИА Новости / Г. Васюкевич | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Освобождение: Огненная дуга"
Кадр из фильма Освобождение: Огненная дуга - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Г. Васюкевич
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Освобождение: Огненная дуга"
Дома никогда не взрывают. Достаточно показать стекло и кирпич с дымом и огнем — воображение зрителя все дорисует.
С водой сложнее. Крупные стихийные бедствия и катастрофы — это на этапе постпродакшена. Но актерам периодически приходится лезть под воду.
«

"Они тренируются, приобретают навыки аквалангистов или подводников", уточняет Валентино.

Артистов учат оставаться под водой в течение длительного времени и эффективно задерживать дыхание, чтобы киносцены выглядели более реалистично.
Кадр из сериала За счастьем
А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас
30 июня, 08:00
 
КультураЛенфильмМосфильмКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала