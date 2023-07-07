https://ria.ru/20230707/kino-1882555384.html
Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино
Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино - РИА Новости, 07.07.2023
Гонки, взрывы, два ствола: как создают спецэффекты в современном кино
Аварии, пожары, потопы, сцены баталий и драк выглядят на экране порой пугающе достоверно. Что пьют киношные вампиры, от чего на съемочной площадке страдает... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:00
2023-07-07T08:00
2023-07-07T08:01
культура
ленфильм
мосфильм
кино и сериалы
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Аварии, пожары, потопы, сцены баталий и драк выглядят на экране порой пугающе достоверно. Что пьют киношные вампиры, от чего на съемочной площадке страдает оператор, как состаривают актеров и кто изображает людей с увечьями — в материале РИА Новости.ДТП и погони: реальность плюс графикаЭпизоды с эффектным нарушением ПДД есть во многих лентах: от "Брата-2" до недавнего "Дыхания".Обычно такие сцены снимают в два этапа: машина проносится на скорости по улице, но лица водителя нет в кадре, затем герой сидит за рулем и сосредоточенно его крутит.На общем плане — каскадеры, и автомобиль может действительно мчаться по оцепленным для съемок улицам.Актеров снимают крупно на фоне зеленого (или синего) хромакея с тщательно выставленным светом, а то, что мелькает за окном, добавляют при помощи компьютера.Взрывы машин — не всегда виртуальная картинка, уточняет режиссер боевиков Питер Валентино. "Мы закладываем дымовые шашки и последовательно их взрываем. Кроме того, заполненные керосином контейнеры могут детонировать относительно близко к каскадерам. Но большие взрывы, от которых убегает персонаж, полностью сделаны на зеленом экране", — объясняет он.Шашки и пистолеты: кто владеет оружиемХолодное оружие, которое появляется в кадре, попадает на съемочную площадку разными способами, рассказывает Михаил Кратюк, представитель военно-исторического клуба "Александровец". "С "Ленфильма", "Мосфильма" или из свободной продажи — шашка, рапира, шпага. Они из такого материала, что не подпадают под закон об оружии", — говорит эксперт.У них нет заточки и ослаблена рукоятка, при определенном усилии она просто ломается. "Еще пользуемся оригинальным оружием из частных коллекций. Его владелец приезжает на площадку, вкладывает клинок в руки актера и после съемок забирает", — добавляет Кратюк.С огнестрельным по-другому. В массовке фильмов про войну снимаются солдаты из ближайших частей, они знают, как держать винтовку.Раньше "Мосфильм" и "Ленфильм" имели право выдавать актерам оружие. Разумеется, не боевое — холощеное. Сейчас по закону регистрируется на каждого."Есть техника безопасности. Холостой выстрел в человека — с расстояния не меньше пяти метров. Оператор рискует оглохнуть или получить контузию, если снимает слишком близко. Есть специальные защитные экраны, но некоторые ими пренебрегают", — рассказывает собеседник РИА Новости.Грим и реальные люди: как снимают увечьяТравмы, шрамы и возрастные изменения на лице создают гримом. А вот для персонажей без ноги или руки привлекают людей с ограниченными возможностями, рассказывает гример Лариса Лобанова."Есть актеры-инвалиды массовки. Для седины — парики, спиртовые краски. Морщины делают из латекса или прорисовывают более четко на лице тенями. Иногда добавляют бороду, усы, очки. Беззубость — те же спиртовые краски или наклейки", — перечисляет она.Кровавые сцены: что пьют вампирыВ 1990-е кровь заменяли томатным соком, кетчупом или краской. Но все это пачкало съемочную площадку и реквизит, да и в кадре смотрелось ненатурально. Сегодня действуют иначе. Например, для сериала "Вампиры средней полосы" нашли пять видов искусственной крови. Одна легко счищалась с пола — ею пользовались для имитации следов драк и убийств. Вторая хорошо держалась на коже. Третью наносили на одежду. Четвертая предназначалась для питья, но с ней возникли проблемы. Густая красная жидкость была очень сладкой. В сценах семейного кровопития актерам приходилось непросто, ведь им нужно было с удовольствием цедить невыносимо приторный напиток. Тогда авторы сериала сварили кисель по секретному рецепту: выглядел так же, но не сладкий.Огонь и вода: через что проходят актерыСпецэффекты, связанные с пожарами, наводнениями и цунами, можно сделать на этапе постпродакшена."Все выглядит абсолютно реальным. Иногда на съемках мы что-то зажигаем или взрываем на переднем плане, но мощный взрыв на заднем плане — это компьютер", — говорит Валентино.Из пиротехники больше всего в ходу петарды. Ими имитируют выстрелы. Звуки взрывов — в записи, чтобы актеры реагировали на происходящее по сценарию естественно, чувствовали себя в опасности."Баллоны с пропаном дают пламя и дым рядом с актером. Это похоже на контролируемый фейерверк", — добавляет режиссер.Дома никогда не взрывают. Достаточно показать стекло и кирпич с дымом и огнем — воображение зрителя все дорисует.С водой сложнее. Крупные стихийные бедствия и катастрофы — это на этапе постпродакшена. Но актерам периодически приходится лезть под воду."Они тренируются, приобретают навыки аквалангистов или подводников", — уточняет Валентино.Артистов учат оставаться под водой в течение длительного времени и эффективно задерживать дыхание, чтобы киносцены выглядели более реалистично.
https://ria.ru/20230630/kino-1879973084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленфильм, мосфильм, кино и сериалы
Культура, Ленфильм, Мосфильм, Кино и сериалы
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Аварии, пожары, потопы, сцены баталий и драк выглядят на экране порой пугающе достоверно. Что пьют киношные вампиры, от чего на съемочной площадке страдает оператор, как состаривают актеров и кто изображает людей с увечьями — в материале РИА Новости.
ДТП и погони: реальность плюс графика
Эпизоды с эффектным нарушением ПДД есть во многих лентах: от "Брата-2" до недавнего "Дыхания".
Обычно такие сцены снимают в два этапа: машина проносится на скорости по улице, но лица водителя нет в кадре, затем герой сидит за рулем и сосредоточенно его крутит.
На общем плане — каскадеры, и автомобиль может действительно мчаться по оцепленным для съемок улицам.
Актеров снимают крупно на фоне зеленого (или синего) хромакея с тщательно выставленным светом, а то, что мелькает за окном, добавляют при помощи компьютера.
Взрывы машин — не всегда виртуальная картинка, уточняет режиссер боевиков Питер Валентино.
«
"Мы закладываем дымовые шашки и последовательно их взрываем. Кроме того, заполненные керосином контейнеры могут детонировать относительно близко к каскадерам. Но большие взрывы, от которых убегает персонаж, полностью сделаны на зеленом экране", — объясняет он.
Шашки и пистолеты: кто владеет оружием
Холодное оружие, которое появляется в кадре, попадает на съемочную площадку разными способами, рассказывает Михаил Кратюк, представитель военно-исторического клуба "Александровец".
«
"С "Ленфильма", "Мосфильма" или из свободной продажи — шашка, рапира, шпага. Они из такого материала, что не подпадают под закон об оружии", — говорит эксперт.
У них нет заточки и ослаблена рукоятка, при определенном усилии она просто ломается.
«
"Еще пользуемся оригинальным оружием из частных коллекций. Его владелец приезжает на площадку, вкладывает клинок в руки актера и после съемок забирает", — добавляет Кратюк.
С огнестрельным по-другому. В массовке фильмов про войну снимаются солдаты из ближайших частей, они знают, как держать винтовку.
Раньше "Мосфильм" и "Ленфильм" имели право выдавать актерам оружие. Разумеется, не боевое — холощеное. Сейчас по закону регистрируется на каждого.
«
"Есть техника безопасности. Холостой выстрел в человека — с расстояния не меньше пяти метров. Оператор рискует оглохнуть или получить контузию, если снимает слишком близко. Есть специальные защитные экраны, но некоторые ими пренебрегают", — рассказывает собеседник РИА Новости.
Грим и реальные люди: как снимают увечья
Травмы, шрамы и возрастные изменения на лице создают гримом. А вот для персонажей без ноги или руки привлекают людей с ограниченными возможностями, рассказывает гример Лариса Лобанова.
«
"Есть актеры-инвалиды массовки. Для седины — парики, спиртовые краски. Морщины делают из латекса или прорисовывают более четко на лице тенями. Иногда добавляют бороду, усы, очки. Беззубость — те же спиртовые краски или наклейки", — перечисляет она.
Кровавые сцены: что пьют вампиры
В 1990-е кровь заменяли томатным соком, кетчупом или краской. Но все это пачкало съемочную площадку и реквизит, да и в кадре смотрелось ненатурально. Сегодня действуют иначе.
Например, для сериала "Вампиры средней полосы" нашли пять видов искусственной крови.
Одна легко счищалась с пола — ею пользовались для имитации следов драк и убийств. Вторая хорошо держалась на коже. Третью наносили на одежду. Четвертая предназначалась для питья, но с ней возникли проблемы.
Густая красная жидкость была очень сладкой. В сценах семейного кровопития актерам приходилось непросто, ведь им нужно было с удовольствием цедить невыносимо приторный напиток. Тогда авторы сериала сварили кисель по секретному рецепту: выглядел так же, но не сладкий.
Огонь и вода: через что проходят актеры
Спецэффекты, связанные с пожарами, наводнениями и цунами, можно сделать на этапе постпродакшена.
«
"Все выглядит абсолютно реальным. Иногда на съемках мы что-то зажигаем или взрываем на переднем плане, но мощный взрыв на заднем плане — это компьютер", — говорит Валентино.
Из пиротехники больше всего в ходу петарды. Ими имитируют выстрелы. Звуки взрывов — в записи, чтобы актеры реагировали на происходящее по сценарию естественно, чувствовали себя в опасности.
«
"Баллоны с пропаном дают пламя и дым рядом с актером. Это похоже на контролируемый фейерверк", — добавляет режиссер.
Дома никогда не взрывают. Достаточно показать стекло и кирпич с дымом и огнем — воображение зрителя все дорисует.
С водой сложнее. Крупные стихийные бедствия и катастрофы — это на этапе постпродакшена. Но актерам периодически приходится лезть под воду.
«
"Они тренируются, приобретают навыки аквалангистов или подводников", — уточняет Валентино.
Артистов учат оставаться под водой в течение длительного времени и эффективно задерживать дыхание, чтобы киносцены выглядели более реалистично.
А вот и был: как снимали секс в советском кино и как сейчас