https://ria.ru/20230707/kiberataka-1882706134.html
Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней
Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней - РИА Новости, 07.07.2023
Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней
Целевая атака на устройства Apple, о которой сообщалось в начале июня, прекратилась после первой публикации о ней, при этом связать ее с какой-либо из известных РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T04:16
2023-07-07T04:16
2023-07-07T04:16
лаборатория касперского
в мире
apple
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Целевая атака на устройства Apple, о которой сообщалось в начале июня, прекратилась после первой публикации о ней, при этом связать ее с какой-либо из известных ранее хакерских группировок пока не удалось, заявил РИА Новости руководитель глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов. В начале июня "Лаборатория Касперского" сообщила, что обнаружила целевую кибератаку на iOS-устройства сотрудников компании по всему миру. Ее специалисты определили, что жертва получала скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это значит, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия. Установленное шпионское ПО незаметно передавало информацию с устройства жертвы на удаленные серверы, злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца. По мнению компании, вероятно, что атака была нацелена не только на сотрудников "Лаборатории Касперского". "Наибольшая активность атакующих была в прошлом году, но продолжалась и в этом. После того, как мы рассказали об атаке, она прекратилась. Это классическое поведение злоумышленников в целевых атаках. Как только информация о них становится публичной, все сервера управления выключаются до того момента, пока атакующие не перегруппируются, не исправят все свои ошибки, не переделают все так, чтобы их не обнаруживали", - сказал Кузнецов. Он отметил, что после этого злоумышленники могут вернуться, "но возвращаются они при целевых атаках очень по-разному: могут через несколько месяцев, могут через год, а может быть – через несколько лет". При этом связать данную атаку с какой-то из существующих хакерских группировок пока не удалось. "Мы пытались найти хоть что-то, что бы их связывало с теми вредоносными кампаниями, о которых мы знаем. Пока вообще никаких пересечений не обнаружено", - подытожил Кузнецов.
https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html
https://ria.ru/20230628/shoytov-1880745576.html
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лаборатория касперского, в мире, apple
Лаборатория Касперского, В мире, Apple
Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней
Kaspersky: целевая атака на устройства Apple прекратилась после первой публикации о ней
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Целевая атака на устройства Apple, о которой сообщалось в начале июня, прекратилась после первой публикации о ней, при этом связать ее с какой-либо из известных ранее хакерских группировок пока не удалось, заявил РИА Новости руководитель глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов.
В начале июня "Лаборатория Касперского" сообщила, что обнаружила целевую кибератаку на iOS-устройства сотрудников компании по всему миру. Ее специалисты определили, что жертва получала скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это значит, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия.
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Установленное шпионское ПО незаметно передавало информацию с устройства жертвы на удаленные серверы, злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца. По мнению компании, вероятно, что атака была нацелена не только на сотрудников "Лаборатории Касперского".
"Наибольшая активность атакующих была в прошлом году, но продолжалась и в этом. После того, как мы рассказали об атаке, она прекратилась. Это классическое поведение злоумышленников в целевых атаках. Как только информация о них становится публичной, все сервера управления выключаются до того момента, пока атакующие не перегруппируются, не исправят все свои ошибки, не переделают все так, чтобы их не обнаруживали", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что после этого злоумышленники могут вернуться, "но возвращаются они при целевых атаках очень по-разному: могут через несколько месяцев, могут через год, а может быть – через несколько лет".
При этом связать данную атаку с какой-то из существующих хакерских группировок пока не удалось. "Мы пытались найти хоть что-то, что бы их связывало с теми вредоносными кампаниями, о которых мы знаем. Пока вообще никаких пересечений не обнаружено", - подытожил Кузнецов.
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