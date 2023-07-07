https://ria.ru/20230707/kiberataka-1882706134.html

Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней

Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней - РИА Новости, 07.07.2023

Kaspersky: атака на устройства Apple прекратилась после публикации о ней

Целевая атака на устройства Apple, о которой сообщалось в начале июня, прекратилась после первой публикации о ней, при этом связать ее с какой-либо из известных РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T04:16

2023-07-07T04:16

2023-07-07T04:16

лаборатория касперского

в мире

apple

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Целевая атака на устройства Apple, о которой сообщалось в начале июня, прекратилась после первой публикации о ней, при этом связать ее с какой-либо из известных ранее хакерских группировок пока не удалось, заявил РИА Новости руководитель глобального центра исследований и анализа угроз "Лаборатории Касперского" Игорь Кузнецов. В начале июня "Лаборатория Касперского" сообщила, что обнаружила целевую кибератаку на iOS-устройства сотрудников компании по всему миру. Ее специалисты определили, что жертва получала скрытое сообщение iMessage с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это значит, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия. Установленное шпионское ПО незаметно передавало информацию с устройства жертвы на удаленные серверы, злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца. По мнению компании, вероятно, что атака была нацелена не только на сотрудников "Лаборатории Касперского". "Наибольшая активность атакующих была в прошлом году, но продолжалась и в этом. После того, как мы рассказали об атаке, она прекратилась. Это классическое поведение злоумышленников в целевых атаках. Как только информация о них становится публичной, все сервера управления выключаются до того момента, пока атакующие не перегруппируются, не исправят все свои ошибки, не переделают все так, чтобы их не обнаруживали", - сказал Кузнецов. Он отметил, что после этого злоумышленники могут вернуться, "но возвращаются они при целевых атаках очень по-разному: могут через несколько месяцев, могут через год, а может быть – через несколько лет". При этом связать данную атаку с какой-то из существующих хакерских группировок пока не удалось. "Мы пытались найти хоть что-то, что бы их связывало с теми вредоносными кампаниями, о которых мы знаем. Пока вообще никаких пересечений не обнаружено", - подытожил Кузнецов.

https://ria.ru/20230704/shos-1882121760.html

https://ria.ru/20230628/shoytov-1880745576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаборатория касперского, в мире, apple