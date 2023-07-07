https://ria.ru/20230707/kasperskiy-1882707946.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как уничтожить шпионское ПО для iOS

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как уничтожить шпионское ПО для iOS - РИА Новости, 07.07.2023

В "Лаборатории Касперского" рассказали, как уничтожить шпионское ПО для iOS

Шпионское программное обеспечение (ПО) под операционную систему iOS, по последним данным, уничтожается при перезагрузке устройства, для защиты от проникновений... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:14

2023-07-07T05:14

2023-07-07T05:39

лаборатория касперского

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шпионское программное обеспечение (ПО) под операционную систему iOS, по последним данным, уничтожается при перезагрузке устройства, для защиты от проникновений также можно отключить iMessage, так как это один из самых частых векторов эксплуатации уязвимостей iOS, заявил РИА Новости руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин. "С точки зрения личной кибергигиены важно обезопасить себя: регулярно перезагружать устройства. Такие атаки, по крайней мере в последнее время, неперсистенты – то есть вредоносное ПО не переживает перезагрузку устройства", - сказал Лискин, рассказывая о том, как защитить себя от шпионского ПО на iOS. По его словам, для бизнеса, важно предусмотреть технологическое решение, которое позволит централизованно управлять устройствами сотрудников. Чтобы можно было в случае обнаружения подобной атаки быстро понять, кто мог быть ей подвержен. "Например, сделать инвентаризацию – у кого какие версии девайсов, и запланировать обновление до последней версии, где с большой долей вероятности исправлена уязвимость, которая эксплуатировалась. Также одна из рекомендаций для противодействия этой атаке и некоторым другим – отключить iMessage, потому что это один из самых значимых векторов эксплуатации уязвимости iOS", - отметил Лискин.

https://ria.ru/20230707/kiberataka-1882706134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лаборатория касперского