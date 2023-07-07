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Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
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10:13 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/indoneziya-1882726239.html
Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ
Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023
Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ
Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех, диагноз подтвердили у 87 человек, сообщает индонезийский портал Tribun. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:13
2023-07-07T10:13
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех, диагноз подтвердили у 87 человек, сообщает индонезийский портал Tribun. Ранее сообщалось, что десятки человек в индонезийской провинции Джокьякарта заразились сибирской язвой, 5 июня была подтверждена первая смерть от вируса. Сибирская язва - смертельное инфекционное заболевание, которое обычно поражает крупный рогатый скот или коз. Человек может заразиться только при контакте с больными сибирской язвой животными или при употреблении их мяса. По данным индонезийского минздрава, именно употребление зараженного мяса стало причиной вспышки в Индонезии. "Известно, что уже три человека погибли от сибирской язвы в регионе (Джокьякарта - ред.), в то время как 87 других был подтвержден положительный тест на заражение сибирской язвой", - заявил директор по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Имран Памбуди. По предварительным данным, причиной вспышки стало то, что первый погибший от вируса человек съел мясо собственной коровы после того, как та умерла от болезни. Он также раздавал зараженное мясо животного "десяткам других жителей своего района". Региональные власти объявили близлежащий район "красной" зоной повышенной опасности на 120 дней с момента обнаружения вируса и посоветовали жителям употреблять в пищу мясо только здорового скота.
https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html
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индонезия, в мире
Индонезия, В мире
Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ

Tribun: в Индонезии диагноз сибирская язва подтвердили у 87 человек, погибли трое

© iStock.com / solarsevenОбщий анализ крови
Общий анализ крови - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© iStock.com / solarseven
Общий анализ крови. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех, диагноз подтвердили у 87 человек, сообщает индонезийский портал Tribun.
Ранее сообщалось, что десятки человек в индонезийской провинции Джокьякарта заразились сибирской язвой, 5 июня была подтверждена первая смерть от вируса. Сибирская язва - смертельное инфекционное заболевание, которое обычно поражает крупный рогатый скот или коз. Человек может заразиться только при контакте с больными сибирской язвой животными или при употреблении их мяса. По данным индонезийского минздрава, именно употребление зараженного мяса стало причиной вспышки в Индонезии.
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"Известно, что уже три человека погибли от сибирской язвы в регионе (Джокьякарта - ред.), в то время как 87 других был подтвержден положительный тест на заражение сибирской язвой", - заявил директор по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Имран Памбуди.
По предварительным данным, причиной вспышки стало то, что первый погибший от вируса человек съел мясо собственной коровы после того, как та умерла от болезни. Он также раздавал зараженное мясо животного "десяткам других жителей своего района". Региональные власти объявили близлежащий район "красной" зоной повышенной опасности на 120 дней с момента обнаружения вируса и посоветовали жителям употреблять в пищу мясо только здорового скота.
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