https://ria.ru/20230707/indoneziya-1882726239.html

Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ

Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2023

Число жертв сибирской язвы в Индонезии возросло до трех человек, пишут СМИ

Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех, диагноз подтвердили у 87 человек, сообщает индонезийский портал Tribun. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:13

2023-07-07T10:13

2023-07-07T10:13

индонезия

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число погибших от вспышки сибирской язвы в Индонезии возросло до трех, диагноз подтвердили у 87 человек, сообщает индонезийский портал Tribun. Ранее сообщалось, что десятки человек в индонезийской провинции Джокьякарта заразились сибирской язвой, 5 июня была подтверждена первая смерть от вируса. Сибирская язва - смертельное инфекционное заболевание, которое обычно поражает крупный рогатый скот или коз. Человек может заразиться только при контакте с больными сибирской язвой животными или при употреблении их мяса. По данным индонезийского минздрава, именно употребление зараженного мяса стало причиной вспышки в Индонезии. "Известно, что уже три человека погибли от сибирской язвы в регионе (Джокьякарта - ред.), в то время как 87 других был подтвержден положительный тест на заражение сибирской язвой", - заявил директор по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Имран Памбуди. По предварительным данным, причиной вспышки стало то, что первый погибший от вируса человек съел мясо собственной коровы после того, как та умерла от болезни. Он также раздавал зараженное мясо животного "десяткам других жителей своего района". Региональные власти объявили близлежащий район "красной" зоной повышенной опасности на 120 дней с момента обнаружения вируса и посоветовали жителям употреблять в пищу мясо только здорового скота.

https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html

https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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