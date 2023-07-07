https://ria.ru/20230707/indiya-1882709196.html

"Большая победа": в Индии оценили захват Россией британской Storm Shadow

"Большая победа": в Индии оценили захват Россией британской Storm Shadow - РИА Новости, 07.07.2023

"Большая победа": в Индии оценили захват Россией британской Storm Shadow

Захват российскими военными британской крылатой ракеты Storm Shadow стал "большой победой Путина", говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T05:51

2023-07-07T05:51

2023-07-07T07:26

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Захват российскими военными британской крылатой ракеты Storm Shadow стал "большой победой Путина", говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.Как отмечается в материале, беспокойство Великобритании по этому случаю усугубляется тем, что российские бойцы захватили ракету частично неповрежденной. Так, на изображениях видно, что боевая часть, хвост фюзеляжа и ряд других компонентов Storm Shadow абсолютно целые."Запад считает, что захваченная ракета может представлять для России значительную разведывательную ценность", - указывает Hindustan Times. Несмотря на то, что Британия, вероятно, учитывала риск попадания ракеты к российским специалистам, конструкция боевой части Storm Shadow и материал, из которого она сделана, могут заинтересовать их.Издание напоминает, что это не первый случай, когда западное оружие оказывает в руках российских бойцов. "В последние недели Россия также захватила и уничтожила немецкие танки Leopard и американские (БМП. – ред.) Bradley", - говорится в видеосюжете.Как ранее сообщил РИА Новости начальник Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" вытащили с линии соприкосновения практически целую ракету Storm Shadow. По его словам, трофей передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки.

https://ria.ru/20230705/udar-1882456665.html

https://ria.ru/20230705/most-1882371327.html

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в мире, россия, индия, великобритания, дмитрий рогозин