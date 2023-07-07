https://ria.ru/20230707/ges-1882852179.html

Разрушение Каховской ГЭС ударило по экосистеме, заявил профессор КФУ

Разрушение Каховской ГЭС ударило по экосистеме, заявил профессор КФУ - РИА Новости, 07.07.2023

Разрушение Каховской ГЭС ударило по экосистеме, заявил профессор КФУ

Разрушение Каховской ГЭС негативно сказалось на биоразнообразии Присивашья и Крыма, заявил профессор Крымского федерального университета (КФУ) имени... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:15

2023-07-07T17:15

2023-07-07T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС негативно сказалось на биоразнообразии Присивашья и Крыма, заявил профессор Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского, доктор биологических наук Сергей Иванов. "Оказалась затопленной территория Черноморского биосферного заповедника – заповедника мирового значения. Произошло это в период массового гнездования птиц и размножения животных. Погибли целые гнездовые колонии околоводных и степных птиц, детёнышей и взрослых млекопитающих, масса беспозвоночных животных. Большинство этих видов составляют единую популяцию с видами, обитающими в крымской Присивашской низменности. На восстановление разрушенной экосистемы могут уйти десятилетия", – приводит слова Иванова пресс-служба КФУ. По его словам, биоразнообразие полуострова и так находится под угрозой. Мониторинг последних лет показывает, что многие из крымских видов растений и животных не обнаруживаются в местах прежнего обитания. Причина кроется в разрушении их среды обитания, отметил он. По словам ученого, на грани вымирания в Крыму находится более полусотни видов животных, 16 видов считаются исчезнувшими, а удар по Каховской ГЭС привел к экологической катастрофе и настоящему удару по биоразнообразию. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230707/ges-1882714660.html

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космос - риа наука, херсонская область , сергей иванов (политик), казанский (приволжский) федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), днепр (город), россия