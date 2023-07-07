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Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55 - РИА Новости, 07.07.2023
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Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55 - РИА Новости, 07.07.2023
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:24
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херсонская область
разрушение каховской гэс
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РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости
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херсонская область , разрушение каховской гэс
Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
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РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости
 
Херсонская областьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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