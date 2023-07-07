https://ria.ru/20230707/ges-1882714660.html

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55 - РИА Новости, 07.07.2023

Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55

РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T08:24

2023-07-07T08:24

2023-07-07T08:24

херсонская область

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877141695_0:125:2733:1662_1920x0_80_0_0_10a23bf545e64d3f444258150656795c.jpg

РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , разрушение каховской гэс