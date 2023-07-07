https://ria.ru/20230707/ges-1882714660.html
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55 - РИА Новости, 07.07.2023
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T08:24
2023-07-07T08:24
2023-07-07T08:24
херсонская область
разрушение каховской гэс
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РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , разрушение каховской гэс
Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55
РИА Новости / Динамика дня. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 - экстренные службы РИА Новости