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Епископ Гедеон: украинские нацисты заставляли батюшку ложкой копать могилу

Епископ Гедеон: украинские нацисты заставляли батюшку ложкой копать могилу - РИА Новости, 07.07.2023

Епископ Гедеон: украинские нацисты заставляли батюшку ложкой копать могилу

На протяжении последних нескольких лет украинские власти организовали самую масштабную волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). По... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:00

2023-07-07T11:00

2023-07-07T11:00

религия

интервью

московский патриархат

оон

украина

киев

россия

служба безопасности украины

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На протяжении последних нескольких лет украинские власти организовали самую масштабную волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). По данным СБУ, с 2022 года против священнослужителей возбудили 61 уголовное дело, силовики проводят "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". О том, что сейчас происходит с УПЦ, об издевательствах над священниками, и почему киевский режим борется с Богом, в интервью РИА Новости рассказал видный представитель УПЦ, выступавший в ООН, заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон). Беседовала Дарина Хануна.– Владыка Гедеон, расскажите о том, как так вышло, что вам пришлось покинуть Украину и вернуться в Россию?– Начнем с того, что в советское время и Россия, и Украина, и Белоруссия – это была одна великая страна, СССР. Святейшей патриарх неоднократно говорил, что "Россия, Украина, Беларусь – это и есть Святая Русь". В России меня постригали в монашество, рукополагали в Курске. Я был первым наместником Абалакского монастыря Тобольско-Тюменской епархии. Было это более 35 лет назад. В Киеве я служил с 2000 года – 23 года, и все эти годы я сталкивался с гонениями на церковь. И для меня это было удивительно. Ведь свобода, к которой так отчаянно идет Украина, должна была послужить во благо, а не ко греху, но, к сожалению, все обернулось иначе.Все 20 лет я отстаивал православные храмы УПЦ, Московского патриархата. При этом отстаивал не только теоретически, но и физически. Были случаи, когда храмы и монастыри на Украине пытались силой захватить, нам приходилось защищаться, отбиваться.– А как возрождался Десятинный храм Пресвятой Богородицы в Киеве, настоятелем которого вы стали в двухтысячных годах?– В 2006 году Блаженнейший Владимир (митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан), тогдашний глава канонической УПЦ)благословил меня возродить православие в Княжьем Граде, возродить Десятинный храм Пресвятой Богородицы. Тогда на месте, где сейчас стоит Десятинный храм, ничего не было – пустырь. Была Пасха, мы поставили скинию с иконостасом, крестом, все как положено. И Блаженнейший Владимир тогда сказал, что если удастся отслужить литургию, то это будет большая победа православия. Потому что каждый президент украинский уже тогда отрицал православную церковь и негласно, но поддерживал раскольников. И вот по милости божьей мы смогли отслужить. Поразительно, но пришло довольно много людей, даже монахини пришли. Директор Национального музея истории Украины, который находится рядом, тогда еще разрешил нам отслужить пасху у них на территории. И с четверга на пятницу, в День иконы Пресвятой Богородицы "Живоносный источник", отслужив, мы вышли на улицу и увидели, что в скинии люди лежат. Мы тогда, конечно, очень испугались, подумали, что газовую гранату кинули. Бросились поднимать их и спрашивать, что произошло, а они нам все стали говорить, что здесь была Царица Небесная: зашла как человек, вся в белом одеянии, осмотрелась, склонилась к иконе, затем обошла, зашла в алтарь и подняла свои пречистые руки. Дальше люди ничего не помнили, не выдержали и потеряли сознание. У нас, когда слушали, слезы на глазах были, плакали все, потому что почувствовали присутствие Божьей Матери. Конечно, мы тогда поняли, что после такого мы не можем покинуть эту землю, и вот до сегодняшнего дня храм стоит. И на протяжении всех этих лет храм пытались сжечь, закидывали коктейлями Молотова и пытались захватить, нанимали скинхедов с ломами, которые приходили, издевались над святынями, устраивали пляски. А делалось это для того, чтоб заставить нас не упоминать патриарха, отречься. Когда же УПЦ Московского патриархата объявила о своей независимости, я не подписывал согласие, потому что выходить из состава Московского патриархата – неправильно, это мое религиозное убеждение, потому что Россия – моя родина.Недавно я написал прошение на имя Святейшего патриарха с просьбой принять меня в состав РПЦ.– Вы выступали в ООН в мае, и как, по-вашему, достигло ли целей ваше выступление? Если нет, что мешает представителям стран в ООН услышать о происходящем с Церковью на Украине?– Да, мое выступление касалось того, что сейчас на Украине попирается православие, попираются все мыслимые и немыслимые права человека! У нас есть все доказательства того, как они в храмах танцевали, издевались над людьми.Нужно понимать, что ООН – общественная организация, и это не значит, что если кто-то там принял решение, то завтра все прекратится. Поэтому нельзя сказать, что мое выступление достигло целей. Однако после него часть судей, которые должны были вынести окончательное решение по уничтожению Десятинного монастыря в Киеве, просто не пришли на судебное заседание. Возможно, кто-то понимает, что сносить храм – это преступление, что переступать эту невидимую черту человечности нельзя.Вы знаете, когда Господь хочет наказать человека, он отбирает у него разум. А на Западе и Украине сейчас не что иное, как всеобщий психоз. При этом психоз даже не у западного или американского народа, а именно у политиков, которые и принимают, к сожалению, решения. Именно это, на мой взгляд, и мешает им услышать и принять происходящее.– Как, по-вашему, чувствуют ли сейчас украинские епископы угрозу жизни и здоровью со стороны ПЦУ?– Конечно! Все мои друзья и знакомые, с которыми я созваниваюсь, чувствуют угрозу, так как у них отбирают храмы. А что может быть еще большей угрозой, когда к вам приходят и забирают то, что принадлежит Церкви Христовой? Причем забирают не для кого-то, а просто так. Туда никто не ходит, у них даже прихожан нет.– А сколько, по вашим данным, священнослужителей канонической Украинской православной церкви сейчас репрессированы или находятся в тюрьмах?– Я не веду статистику, но не исключаю, что их огромное количество, скорее всего, несколько сотен. При этом если говорить о епископате, то нужно понимать, что есть, к моему большому сожалению, и те, кто поддерживает киевский режим. Причем не просто молятся – каждый должен молиться за страну, за воинство, а Господь разберется – а помогают. Есть те, кто просто молчит, но у них выхода нет. Ведь у них там храмы, люди, дети, школы. Представляете, какая у них ответственность! Он сказал что-то, а завтра к нему пришли из СБУ, и все отобрали, а ведь могут и жизни лишить. Я знаю в Донбассе батюшку, которого, когда российская армия отошла, и пришли фашисты, их ведь даже украинцами не назовешь, заставили ложкой копать себе могилу! И убивали священников, мучали, издевались, серной кислотой обливали. И все эти бесчеловечные преступления были с одобрения киевской власти, а некоторые – по их указанию. Сегодня Украинская православная церковь – это мученическая церковь!Однако тот же Ющенко, когда умерла его мама, просил меня отпеть ее, потому что понимал, что Русская православная церковь настоящая, но все равно гласно поддерживал раскольников.– А есть ли сведения о том, что среди братьев Киево-Печерской лавры есть желающие перейти в ПЦУ?– Нет, таких нет. Был один желающий, но он и перешел.– По вашему мнению, ставит ли киевская власть себе целью перевод Киево-Печерской лавры в ПЦУ? Или их задача – просто "выжить" из монастыря каноническую Церковь?– Нет, их задача конкретно перевести в ПЦУ. Ведь какая-то Церковь им нужна. Они же не могут себя позиционировать как богоборцы или как атеисты, хотя так и есть на самом деле, но они не могут сказать об этом открыто, они это делают через ПЦУ. Вы посмотрите, кто сегодня вывозит святыни! Если они хотят, чтобы была ПЦУ, то им же в любом случае нужны святыни. Тогда зачем иконы вывозить за границу? Разве это не борьба с верой?– Говоря о вывозе мощей святых из Киево-Печерской лавры в страны Запада, как вы можете прокомментировать происходящее?– То, что творит киевская власть, – кощунство! Даже фашисты и безбожная советская власть не подумали о том, чтобы вывозить мощи или иконы за границу! Это предательство Киевской Руси, истории, всего человечества, потому что это и наши святыни, всей русской земли. И Евросоюз не имеет права их принимать: есть международная конвенция ЮНЕСКО, где сказано, что вывозить из музея экспонаты, хранящиеся там, запрещено. А если завтра придет другое правительство, будет требовать вернуть их обратно, а их откажутся возвращать. Что тогда? Придется совершать поход? На мой взгляд, киевская власть надеется, что сможет убежать, спрятаться, но Господь везде найдет! Посмотрите, как закончили те, кто Десятинный храм в советское время взрывал: двое из них покончили самоубийством, четверо были расстреляны. Поэтому, если сегодня позволят вывести святыню, то даже страшно представить, что будет со страной, что будет с Киевом и с предателями.– По-вашему, происходят ли сейчас попытки захватить Почаевскую лавру? Как думаете, будут ли они в ближайшее время?– Попытки захватить Почаевскую лавру предпринимались с 2014 года. Митрополит Почаевский Владимир все это время держит оборону, но как тяжело ему приходится. Я думаю, что ситуация с Почаевской лаврой будет зависеть от российского фронта. Если Господь благословит, и будут продвижения на фронте, то, конечно, захватить Почаевскую лавру не удастся, потому что у них совершенно другие заботы будут. А если будем отступать, то они уничтожат все на своем пути, уничтожат все храмы, уничтожат православие на Украине!– Завершая наш разговор, скажите, какая сейчас судьба у храма Десятинного монастыря в Киеве?– Сейчас продолжается суд, как я ранее сказал, на последнее заседание часть судей все-таки не пришла. Мы подали апелляцию, 31 июля будет рассмотрение. Прошу всех святых молитв, чтобы нам удалось сохранить храм. Конечно, мы не перестанем бороться, но мы понимаем, что с нынешней властью победить процесс – это почти нереально. Мы предоставили все документы, хотя противоположная сторона до сих пор предоставила не все. Киевская власть живет в иллюзиях, и никто бы не поверил еще 10 лет назад, что они могут вытворять то, что происходит сегодня.Киевский режим борется не с человеком, а с душой, верой, чтобы вытравить и разделить нас. Поэтому выстроена такая кампания против патриарха Кирилла. Но эти люди даже не понимают, какой грех совершают! Если президентов можно менять, то патриарх – это сердце, душа Киевской Руси, за ним стоит Церковь Христова, и это навсегда. И те, кто его не поминает, совершают грех, потому что они выходят из благодати. Будем молиться, чтобы Господь сохранил Десятинный монастырь, мать церквей русских и не дал противнику уничтожить православие на Украине.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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