https://ria.ru/20230707/gaz-1882892454.html

ФАС предложила постепенно повышать регулируемые цены на газ в России

ФАС предложила постепенно повышать регулируемые цены на газ в России - РИА Новости, 07.07.2023

ФАС предложила постепенно повышать регулируемые цены на газ в России

ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в России на восемь процентов с 1 июля в 2024 и 2025 годах, следует из документов, опубликованных на портале... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T20:28

2023-07-07T20:28

2023-07-07T20:52

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в России на восемь процентов с 1 июля в 2024 и 2025 годах, следует из документов, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов."Изменение (оптовых цен на газ. — Прим. ред.) будет плановым и первым за полтора года", — отметили в Федеральной антимонопольной службе.В ведомстве пояснили, что средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, это поможет реализовывать ремонтные и инвестиционные программы.В Минэнерго необходимость индексации тарифов объяснили тем, что сейчас более 30 процентов российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.Цены на газ в России до этого повышались с 1 декабря 2022-го — также на 8,5 процента.

https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html

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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия