https://ria.ru/20230707/gaz-1882892454.html
ФАС предложила постепенно повышать регулируемые цены на газ в России
ФАС предложила постепенно повышать регулируемые цены на газ в России - РИА Новости, 07.07.2023
ФАС предложила постепенно повышать регулируемые цены на газ в России
ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в России на восемь процентов с 1 июля в 2024 и 2025 годах, следует из документов, опубликованных на портале... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T20:28
2023-07-07T20:28
2023-07-07T20:52
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в России на восемь процентов с 1 июля в 2024 и 2025 годах, следует из документов, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов."Изменение (оптовых цен на газ. — Прим. ред.) будет плановым и первым за полтора года", — отметили в Федеральной антимонопольной службе.В ведомстве пояснили, что средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, это поможет реализовывать ремонтные и инвестиционные программы.В Минэнерго необходимость индексации тарифов объяснили тем, что сейчас более 30 процентов российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет.Цены на газ в России до этого повышались с 1 декабря 2022-го — также на 8,5 процента.
https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
ФАС предложила постепенно повышать регулируемые цены на газ в России
ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8 процентов