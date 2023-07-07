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В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране - РИА Новости, 07.07.2023
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17:19 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882852694.html
В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране
В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране - РИА Новости, 07.07.2023
В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране
Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как во Франции используются полицейские ресурсы во время вспышек массовых беспорядков, пишет в пятницу издание... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:19
2023-07-07T17:19
франция
в мире
дидье рейндерс
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как во Франции используются полицейские ресурсы во время вспышек массовых беспорядков, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун. "Не дело (еврокомиссара по вопросам юстиции – ред.) Дидье Рейндерса или Европейской комиссии интересоваться тем, как Франция управляет своими силами правопорядка", - приводит издание слова госсекретаря Франции по делам Европы. Ранее Рейндерс заявил об обеспокоенности чрезвычайно высоким уровнем насилия во Франции на фоне прошедших массовых беспорядков, о необходимости "обдумать, как необходимо поддерживать порядок", а также добавил, что иногда действия французских полицейских "представляют проблему". Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
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франция, в мире, дидье рейндерс, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, В мире, Дидье Рейндерс, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране

МИД Франции призвал ЕС перестать интересоваться управлением силами правопорядка в стране

© AP Photo / Aurelien MorissardБронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Aurelien Morissard
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как во Франции используются полицейские ресурсы во время вспышек массовых беспорядков, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун.
«
"Не дело (еврокомиссара по вопросам юстиции – ред.) Дидье Рейндерса или Европейской комиссии интересоваться тем, как Франция управляет своими силами правопорядка", - приводит издание слова госсекретаря Франции по делам Европы.
Ранее Рейндерс заявил об обеспокоенности чрезвычайно высоким уровнем насилия во Франции на фоне прошедших массовых беспорядков, о необходимости "обдумать, как необходимо поддерживать порядок", а также добавил, что иногда действия французских полицейских "представляют проблему".
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
ФранцияВ миреДидье РейндерсБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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