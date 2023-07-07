https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882852694.html

В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране

В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране - РИА Новости, 07.07.2023

В МИД Франции призвали ЕС перестать интересоваться работой полиции в стране

Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как во Франции используются полицейские ресурсы во время вспышек массовых беспорядков, пишет в пятницу издание... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T17:19

2023-07-07T17:19

2023-07-07T17:19

франция

в мире

дидье рейндерс

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Брюсселю не должно быть никакого дела до того, как во Франции используются полицейские ресурсы во время вспышек массовых беспорядков, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на госсекретаря по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун. "Не дело (еврокомиссара по вопросам юстиции – ред.) Дидье Рейндерса или Европейской комиссии интересоваться тем, как Франция управляет своими силами правопорядка", - приводит издание слова госсекретаря Франции по делам Европы. Ранее Рейндерс заявил об обеспокоенности чрезвычайно высоким уровнем насилия во Франции на фоне прошедших массовых беспорядков, о необходимости "обдумать, как необходимо поддерживать порядок", а также добавил, что иногда действия французских полицейских "представляют проблему". Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

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франция, в мире, дидье рейндерс, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере