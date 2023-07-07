https://ria.ru/20230707/era-1882711973.html

"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта

"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта - РИА Новости, 07.07.2023

"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта

Конфликт на Украине стал свидетельством наступления новой эры высокотехнологичных войн и позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий на... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T07:22

2023-07-07T07:22

2023-07-07T07:53

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине стал свидетельством наступления новой эры высокотехнологичных войн и позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий на десятилетия вперед, пишет британский журнал The Economist.Первый вывод заключается в том, что боевые действия становятся прозрачными, все сложнее становится скрывать оперативную информацию на поле боя, а исход битвы все больше будет зависеть от разведки, пишет издание."Приоритеты будут заключаться в том, чтобы сначала обнаружить врага, прежде чем он заметит вас; ослепить их датчики, будь то дроны или спутники; и разрушить их средства передачи данных на поле боя с помощью кибератак, радиоэлектронной борьбы или старомодных взрывчатых веществ", — говорится в материале.В статье отмечается, что войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, опираясь на мобильность, рассредоточение, скрытность и обман.Второй вывод, который делают авторы материала, заключается в том, что даже в эпоху искусственного интеллекта конфликты по-прежнему будут предполагать использование большого количества личного состава.Третий вывод, который делают авторы, заключается в том, что границы больших войн будут все менее четкими, а разница между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями во время боевых действий будет все больше размываться.

https://ria.ru/20230707/pozitsiya-1882703438.html

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