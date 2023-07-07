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"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта - РИА Новости, 07.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 07.07.2023 (обновлено: 07:53 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/era-1882711973.html
"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта
"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта - РИА Новости, 07.07.2023
"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта
Конфликт на Украине стал свидетельством наступления новой эры высокотехнологичных войн и позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий на... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:22
2023-07-07T07:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине стал свидетельством наступления новой эры высокотехнологичных войн и позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий на десятилетия вперед, пишет британский журнал The Economist.Первый вывод заключается в том, что боевые действия становятся прозрачными, все сложнее становится скрывать оперативную информацию на поле боя, а исход битвы все больше будет зависеть от разведки, пишет издание."Приоритеты будут заключаться в том, чтобы сначала обнаружить врага, прежде чем он заметит вас; ослепить их датчики, будь то дроны или спутники; и разрушить их средства передачи данных на поле боя с помощью кибератак, радиоэлектронной борьбы или старомодных взрывчатых веществ", — говорится в материале.В статье отмечается, что войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, опираясь на мобильность, рассредоточение, скрытность и обман.Второй вывод, который делают авторы материала, заключается в том, что даже в эпоху искусственного интеллекта конфликты по-прежнему будут предполагать использование большого количества личного состава.Третий вывод, который делают авторы, заключается в том, что границы больших войн будут все менее четкими, а разница между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями во время боевых действий будет все больше размываться.
https://ria.ru/20230707/pozitsiya-1882703438.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
"Новая эра": на Западе извлекли три урока из украинского конфликта

Economist назвал три урока из украинского конфликта для понимания новой эры войн

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине стал свидетельством наступления новой эры высокотехнологичных войн и позволил сделать три вывода о принципах ведения боевых действий на десятилетия вперед, пишет британский журнал The Economist.
Первый вывод заключается в том, что боевые действия становятся прозрачными, все сложнее становится скрывать оперативную информацию на поле боя, а исход битвы все больше будет зависеть от разведки, пишет издание.
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"Приоритеты будут заключаться в том, чтобы сначала обнаружить врага, прежде чем он заметит вас; ослепить их датчики, будь то дроны или спутники; и разрушить их средства передачи данных на поле боя с помощью кибератак, радиоэлектронной борьбы или старомодных взрывчатых веществ", — говорится в материале.
В статье отмечается, что войскам придется разрабатывать новые способы ведения боя, опираясь на мобильность, рассредоточение, скрытность и обман.
Второй вывод, который делают авторы материала, заключается в том, что даже в эпоху искусственного интеллекта конфликты по-прежнему будут предполагать использование большого количества личного состава.
Третий вывод, который делают авторы, заключается в том, что границы больших войн будут все менее четкими, а разница между военными, гражданским населением и коммерческими компаниями во время боевых действий будет все больше размываться.
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