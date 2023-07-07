https://ria.ru/20230707/eksport-1882850445.html
Россия поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы
Россия поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы - РИА Новости, 07.07.2023
Россия поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы
Россия в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы, сообщил РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T17:03
2023-07-07T17:03
2023-07-07T17:53
россия
экономика
дмитрий патрушев
цены на нефть
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля-2023."По предварительным данным, в завершившемся сезоне мы поставили на глобальные рынки 60 миллионов тонн зерновых, из них пшеницы около 47 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд для нашей страны", - сообщил Патрушев.Он также напомнил, что в новом, 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля) планируется поставить на экспорт 55 миллионов тонн зерновых, и при этом экспортный потенциал может быть увеличен."Планомерно уходим и ориентируемся на поставки дружественным странам, сейчас в структуре экспорта они занимают примерно 87%, в том числе ответственным партнерам направляется 96% наших зерновых. И нет сомнений в том, что это наш очень существенный вклад в мировую продовольственную безопасность", - сказал Патрушев.Текущая оценка экспортного потенциала учитывает планы на урожай и переходящие остатки зерновых в новом сезоне: по словам министра, оценки по зерну и пшенице (123 миллиона тонн и 78 миллиона тонн) пока неизменны, но могут быть скорректированы в сторону увеличения.
https://ria.ru/20230216/kuba-1852291035.html
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россия, экономика, дмитрий патрушев, цены на нефть
Россия, Экономика, Дмитрий Патрушев, Цены на нефть
Россия поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы
Патрушев: Россия экспортировала рекордные 47 миллионов тонн пшеницы в 2022-2023 годах
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) поставила на экспорт рекордные 47 миллионов тонн пшеницы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского дня поля-2023.
"По предварительным данным, в завершившемся сезоне мы поставили на глобальные рынки 60 миллионов тонн зерновых, из них пшеницы около 47 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд для нашей страны", - сообщил Патрушев.
Он также напомнил, что в новом, 2023-2024 сельхозгоду (начался 1 июля) планируется поставить на экспорт 55 миллионов тонн зерновых, и при этом экспортный потенциал может быть увеличен.
"Планомерно уходим и ориентируемся на поставки дружественным странам, сейчас в структуре экспорта они занимают примерно 87%, в том числе ответственным партнерам направляется 96% наших зерновых. И нет сомнений в том, что это наш очень существенный вклад в мировую продовольственную безопасность", - сказал Патрушев.
Текущая оценка экспортного потенциала учитывает планы на урожай и переходящие остатки зерновых в новом сезоне: по словам министра, оценки по зерну и пшенице (123 миллиона тонн и 78 миллиона тонн) пока неизменны, но могут быть скорректированы в сторону увеличения.
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