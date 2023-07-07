https://ria.ru/20230707/durov-1882383524.html
Биография Владимира Дурова
Биография Владимира Дурова - РИА Новости, 07.07.2023
Биография Владимира Дурова
Русский клоун-дрессировщик, создатель новой школы дрессировки и родоначальник династии артистов цирка Владимир Леонидович Дуров родился 7 июля (25 июня по... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T01:13
2023-07-07T01:13
2023-07-07T01:13
справки
владимир дуров
москва
рсфср
ссср
иван павлов
юрий дуров
уголок дедушки дурова
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Русский клоун-дрессировщик, создатель новой школы дрессировки и родоначальник династии артистов цирка Владимир Леонидович Дуров родился 7 июля (25 июня по старому стилю) 1863 года в Москве в дворянской семье.Рано оставшийся без родителей, Дуров вместе с младшим братом воспитывался в семье своего крестного отца Николая Захарова. В 1873 году братьев определили в военную гимназию. Однако военная карьера их не интересовала, так как еще в раннем возрасте они увлеклись цирком. Владимир Дуров был исключен из четвертого класса гимназии, его брат – еще раньше, за "шумное поведение". В дальнейшем мальчики учились в частном пансионе Крестовоздвиженского, откуда не раз убегали в балаганы, и продолжали мечтать о цирке. В 1879 году Владимир Дуров учился в московском пансионе педагога Дмитрия Тихомирова, успешно сдал экзамен на звание учителя, служил преподавателем в Московском городском училище на Покровке, а затем некоторое время – в Управе благочиния на Воскресенской площади. Когда Управу ликвидировали, вернулся в цирк. В 1883 году Дуров поступил в цирк‑зверинец Гуго Винклера, находившийся в Москве на Цветном бульваре. Здесь он работал сторожем и помощником дрессировщика. Дуров наблюдал за поведением животных и пришел к выводу: в дрессировке следует использовать естественные навыки животных. В зверинце Винклера он начал выступать как дрессировщик с собакой Бишкой, козлом Бяшкой, крысами и морскими свинками.Владимир Дуров много занимался самообразованием, в качестве вольнослушателя бывал на лекциях выдающегося физиолога Ивана Сеченова.После гастролей в Москве в 1884 году Дуров поступил в цирк Безано, с которым объездил большую часть России. Его все больше увлекала дрессировка. У Дурова было два пеликана, которых он научил перелистывать книгу и танцевать вальс. До него никто не пробовал дрессировать этих птиц.С 1887 года стал выступать как клоун-дрессировщик и сатирик в цирке Альберта Саламонского и провинциальных цирках.Будучи уже знаменитым клоуном, Владимир Дуров в Москве на улице Старая Божедомка (ныне – улица Дурова) приобрел дом с садом и конюшней и 8 января 1912 года (26 декабря 1911 года по старому стилю) открыл "Уголок Дурова". (С 1943 года "Уголок" стал называться "Театр зверей", с 1979 года – Театр зверей им. В.Л. Дурова, с 1992 года – Московский театральный комплексный центр "Страна чудес дедушки Дурова", с декабря 2002 года – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы (ГБУК) "Театр "Уголок дедушки Дурова"). Дурову удалось создать учреждение, подобного которому нет в мире: здесь находился "Театр Крошка", где выступали дрессированные животные, и обширный естественно-научный музей.В 1919 году в "Уголке Дурова" начала свою работу Практическая лаборатория по зоопсихологии. Ученый совет лаборатории, бывшей в ведении Главного управления научными учреждениями (Главнауки) Народного комиссариата по просвещению, возглавлял сам Владимир Дуров. В состав совета входили известные ученые: академик Владимир Бехтерев, академик Александр Леонтович, профессор Григорий Кожевников, профессор Александр Чижевский и другие. В лаборатории проводились работы по изучению влияния внешней среды на животных, использованию гипноза в дрессуре, читались лекции о психологии животных. В эти годы, внимательно изучая теорию условных и безусловных рефлексов академика Ивана Павлова, Дуров разработал свой метод безболевой дрессировки, основанный на рефлексологии. Свой опыт и свое понимание сути дрессировки Дуров изложил в книге "Дрессировка животных".Основными принципами его прогрессивного гуманного метода дрессировки являлись организация привыкания животного к окружавшей его во время тренировок обстановке, формирование оптимальных взаимоотношений дрессировщика с животным, использование потребности в пище и положительных эмоциях, отказ от болевого и неприятного воздействия на животное, ориентация на свойственные животному реакции. В 1927 году в связи с 50‑летием артистической деятельности Дурова ему первому из цирковых артистов было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а улица Старая Божедомка была переименована в его честь. До конца жизни Дуров не покидал цирковой арены, продолжал выступать в "Уголке Дурова" и вел научную работу.Умер Владимир Дуров 3 августа 1934 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище.После его смерти "Уголок" возглавила жена Анна Дурова, затем директором стала дочь Анна Дурова‑Садовская, с 1965 года – заслуженный деятель искусств РСФСР.С 1978 по 2007 год руководителем театра являлась правнучка Дурова – Наталья Дурова. По ее инициативе на базе старого естественно-научного музея возник новый мемориальный музей Владимира Дурова и династии Дуровых, в котором проводится работа по изучению старинного рода Дуровых. Исследованы документы архивов и библиотек Москвы, Санкт‑Петербурга, Владимира, Елабуги, личный архив Владимира Дурова.С 2007 по 2022 год художественным руководителем театра являлся правнук Владимира Дурова народный артист России, режиссер Юрий Дуров.С 1 ноября 2022 года на этом посту сменила его дочь и праправнучка Владимира Дурова – Наталья Дурова-младшая. Вместе с братом Владимир Дуров стал основателем целой цирковой династии. На арене цирка выступали их внуки – Владимир, народный артист СССР с 1967 года, Юрий, народный артист СССР с 1971 года, и Тереза, народная артистка РСФСР с 1980 года; правнуки – Наталья, директор театра с 1978 по 2007 год и народная артистка СССР с 1989 года, и Юрий, директор театра с 2007 по 2022 год и народный артист Российской Федерации с 2007 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, владимир дуров, москва, рсфср, ссср, иван павлов, юрий дуров, уголок дедушки дурова, театр зверей имени в. л. дурова
Справки, Владимир Дуров, Москва, РСФСР, СССР, Иван Павлов, Юрий Дуров, Уголок дедушки Дурова, Театр зверей имени В. Л. Дурова
Русский клоун-дрессировщик, создатель новой школы дрессировки и родоначальник династии артистов цирка Владимир Леонидович Дуров родился 7 июля (25 июня по старому стилю) 1863 года в Москве в дворянской семье.
Рано оставшийся без родителей, Дуров вместе с младшим братом воспитывался
в семье своего крестного отца Николая Захарова. В 1873 году братьев определили в военную гимназию. Однако военная карьера их не интересовала, так как еще в раннем возрасте они увлеклись цирком. Владимир Дуров был исключен из четвертого класса гимназии, его брат – еще раньше, за "шумное поведение". В дальнейшем мальчики учились
в частном пансионе Крестовоздвиженского, откуда не раз убегали в балаганы, и продолжали мечтать о цирке.
В 1879 году Владимир Дуров учился
в московском пансионе педагога Дмитрия Тихомирова, успешно сдал экзамен на звание учителя, служил преподавателем в Московском городском училище на Покровке, а затем некоторое время – в Управе благочиния на Воскресенской площади. Когда Управу ликвидировали, вернулся в цирк.
В 1883 году Дуров поступил
в цирк‑зверинец Гуго Винклера, находившийся в Москве на Цветном бульваре. Здесь он работал сторожем и помощником дрессировщика. Дуров наблюдал за поведением животных и пришел к выводу: в дрессировке следует использовать естественные навыки животных. В зверинце Винклера он начал выступать как дрессировщик с собакой Бишкой, козлом Бяшкой, крысами и морскими свинками.
Владимир Дуров много занимался самообразованием, в качестве вольнослушателя бывал на лекциях выдающегося физиолога Ивана Сеченова.
После гастролей в Москве в 1884 году Дуров поступил в цирк Безано, с которым объездил большую часть России. Его все больше увлекала дрессировка. У Дурова было два пеликана, которых он научил перелистывать книгу и танцевать вальс. До него никто не пробовал дрессировать этих птиц.
С 1887 года стал выступать как клоун-дрессировщик и сатирик в цирке Альберта Саламонского и провинциальных цирках.
Будучи уже знаменитым клоуном, Владимир Дуров в Москве на улице Старая Божедомка (ныне – улица Дурова) приобрел дом с садом и конюшней и 8 января 1912 года (26 декабря 1911 года по старому стилю) открыл "Уголок Дурова". (С 1943 года "Уголок" стал называться "Театр зверей
", с 1979 года – Театр зверей им. В.Л. Дурова, с 1992 года – Московский театральный комплексный центр "Страна чудес дедушки Дурова
", с декабря 2002 года – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы (ГБУК) "Театр "Уголок дедушки Дурова
").
Дурову удалось создать учреждение, подобного которому нет в мире: здесь находился "Театр Крошка", где выступали дрессированные животные, и обширный естественно-научный музей.
В 1919 году в "Уголке Дурова" начала свою работу Практическая лаборатория по зоопсихологии. Ученый совет лаборатории, бывшей в ведении Главного управления научными учреждениями (Главнауки) Народного комиссариата по просвещению, возглавлял сам Владимир Дуров. В состав совета входили известные ученые: академик Владимир Бехтерев, академик Александр Леонтович, профессор Григорий Кожевников, профессор Александр Чижевский и другие. В лаборатории проводились работы по изучению влияния внешней среды на животных, использованию гипноза в дрессуре, читались лекции о психологии животных. В эти годы, внимательно изучая теорию условных и безусловных рефлексов академика Ивана Павлова, Дуров разработал свой метод безболевой дрессировки, основанный на рефлексологии. Свой опыт и свое понимание сути дрессировки Дуров изложил в книге "Дрессировка животных".
Основными принципами
его прогрессивного гуманного метода дрессировки являлись организация привыкания животного к окружавшей его во время тренировок обстановке, формирование оптимальных взаимоотношений дрессировщика с животным, использование потребности в пище и положительных эмоциях, отказ от болевого и неприятного воздействия на животное, ориентация на свойственные животному реакции.
В 1927 году в связи с 50‑летием артистической деятельности Дурова ему первому из цирковых артистов было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а улица Старая Божедомка была переименована в его честь. До конца жизни Дуров не покидал цирковой арены, продолжал выступать в "Уголке Дурова" и вел научную работу.
Умер Владимир Дуров 3 августа 1934 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище.
После его смерти "Уголок" возглавила жена Анна Дурова, затем директором стала дочь Анна Дурова‑Садовская, с 1965 года – заслуженный деятель искусств РСФСР.
С 1978 по 2007 год руководителем театра являлась правнучка Дурова – Наталья Дурова. По ее инициативе на базе старого естественно-научного музея возник новый мемориальный музей Владимира Дурова и династии Дуровых, в котором проводится работа по изучению старинного рода Дуровых. Исследованы документы архивов и библиотек Москвы, Санкт‑Петербурга, Владимира, Елабуги, личный архив Владимира Дурова.
С 2007 по 2022 год художественным руководителем театра являлся правнук Владимира Дурова народный артист России, режиссер Юрий Дуров.
С 1 ноября 2022 года
на этом посту сменила его дочь и праправнучка Владимира Дурова – Наталья Дурова-младшая.
Вместе с братом Владимир Дуров стал основателем целой цирковой династии. На арене цирка выступали их внуки – Владимир, народный артист СССР с 1967 года, Юрий, народный артист СССР с 1971 года, и Тереза, народная артистка РСФСР с 1980 года; правнуки – Наталья, директор театра с 1978 по 2007 год и народная артистка СССР с 1989 года, и Юрий, директор театра с 2007 по 2022 год и народный артист Российской Федерации с 2007 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников