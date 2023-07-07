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Биография Владимира Дурова

Биография Владимира Дурова - РИА Новости, 07.07.2023

Биография Владимира Дурова

Русский клоун-дрессировщик, создатель новой школы дрессировки и родоначальник династии артистов цирка Владимир Леонидович Дуров родился 7 июля (25 июня по... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T01:13

2023-07-07T01:13

2023-07-07T01:13

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Русский клоун-дрессировщик, создатель новой школы дрессировки и родоначальник династии артистов цирка Владимир Леонидович Дуров родился 7 июля (25 июня по старому стилю) 1863 года в Москве в дворянской семье.Рано оставшийся без родителей, Дуров вместе с младшим братом воспитывался в семье своего крестного отца Николая Захарова. В 1873 году братьев определили в военную гимназию. Однако военная карьера их не интересовала, так как еще в раннем возрасте они увлеклись цирком. Владимир Дуров был исключен из четвертого класса гимназии, его брат – еще раньше, за "шумное поведение". В дальнейшем мальчики учились в частном пансионе Крестовоздвиженского, откуда не раз убегали в балаганы, и продолжали мечтать о цирке. В 1879 году Владимир Дуров учился в московском пансионе педагога Дмитрия Тихомирова, успешно сдал экзамен на звание учителя, служил преподавателем в Московском городском училище на Покровке, а затем некоторое время – в Управе благочиния на Воскресенской площади. Когда Управу ликвидировали, вернулся в цирк. В 1883 году Дуров поступил в цирк‑зверинец Гуго Винклера, находившийся в Москве на Цветном бульваре. Здесь он работал сторожем и помощником дрессировщика. Дуров наблюдал за поведением животных и пришел к выводу: в дрессировке следует использовать естественные навыки животных. В зверинце Винклера он начал выступать как дрессировщик с собакой Бишкой, козлом Бяшкой, крысами и морскими свинками.Владимир Дуров много занимался самообразованием, в качестве вольнослушателя бывал на лекциях выдающегося физиолога Ивана Сеченова.После гастролей в Москве в 1884 году Дуров поступил в цирк Безано, с которым объездил большую часть России. Его все больше увлекала дрессировка. У Дурова было два пеликана, которых он научил перелистывать книгу и танцевать вальс. До него никто не пробовал дрессировать этих птиц.С 1887 года стал выступать как клоун-дрессировщик и сатирик в цирке Альберта Саламонского и провинциальных цирках.Будучи уже знаменитым клоуном, Владимир Дуров в Москве на улице Старая Божедомка (ныне – улица Дурова) приобрел дом с садом и конюшней и 8 января 1912 года (26 декабря 1911 года по старому стилю) открыл "Уголок Дурова". (С 1943 года "Уголок" стал называться "Театр зверей", с 1979 года – Театр зверей им. В.Л. Дурова, с 1992 года – Московский театральный комплексный центр "Страна чудес дедушки Дурова", с декабря 2002 года – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы (ГБУК) "Театр "Уголок дедушки Дурова"). Дурову удалось создать учреждение, подобного которому нет в мире: здесь находился "Театр Крошка", где выступали дрессированные животные, и обширный естественно-научный музей.В 1919 году в "Уголке Дурова" начала свою работу Практическая лаборатория по зоопсихологии. Ученый совет лаборатории, бывшей в ведении Главного управления научными учреждениями (Главнауки) Народного комиссариата по просвещению, возглавлял сам Владимир Дуров. В состав совета входили известные ученые: академик Владимир Бехтерев, академик Александр Леонтович, профессор Григорий Кожевников, профессор Александр Чижевский и другие. В лаборатории проводились работы по изучению влияния внешней среды на животных, использованию гипноза в дрессуре, читались лекции о психологии животных. В эти годы, внимательно изучая теорию условных и безусловных рефлексов академика Ивана Павлова, Дуров разработал свой метод безболевой дрессировки, основанный на рефлексологии. Свой опыт и свое понимание сути дрессировки Дуров изложил в книге "Дрессировка животных".Основными принципами его прогрессивного гуманного метода дрессировки являлись организация привыкания животного к окружавшей его во время тренировок обстановке, формирование оптимальных взаимоотношений дрессировщика с животным, использование потребности в пище и положительных эмоциях, отказ от болевого и неприятного воздействия на животное, ориентация на свойственные животному реакции. В 1927 году в связи с 50‑летием артистической деятельности Дурова ему первому из цирковых артистов было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а улица Старая Божедомка была переименована в его честь. До конца жизни Дуров не покидал цирковой арены, продолжал выступать в "Уголке Дурова" и вел научную работу.Умер Владимир Дуров 3 августа 1934 года в Москве, был похоронен на Новодевичьем кладбище.После его смерти "Уголок" возглавила жена Анна Дурова, затем директором стала дочь Анна Дурова‑Садовская, с 1965 года – заслуженный деятель искусств РСФСР.С 1978 по 2007 год руководителем театра являлась правнучка Дурова – Наталья Дурова. По ее инициативе на базе старого естественно-научного музея возник новый мемориальный музей Владимира Дурова и династии Дуровых, в котором проводится работа по изучению старинного рода Дуровых. Исследованы документы архивов и библиотек Москвы, Санкт‑Петербурга, Владимира, Елабуги, личный архив Владимира Дурова.С 2007 по 2022 год художественным руководителем театра являлся правнук Владимира Дурова народный артист России, режиссер Юрий Дуров.С 1 ноября 2022 года на этом посту сменила его дочь и праправнучка Владимира Дурова – Наталья Дурова-младшая. Вместе с братом Владимир Дуров стал основателем целой цирковой династии. На арене цирка выступали их внуки – Владимир, народный артист СССР с 1967 года, Юрий, народный артист СССР с 1971 года, и Тереза, народная артистка РСФСР с 1980 года; правнуки – Наталья, директор театра с 1978 по 2007 год и народная артистка СССР с 1989 года, и Юрий, директор театра с 2007 по 2022 год и народный артист Российской Федерации с 2007 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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