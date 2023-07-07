https://ria.ru/20230707/donetsk-1882748550.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница - РИА Новости, 07.07.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница

Городская клиническая больница получила повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:47

2023-07-07T11:47

2023-07-07T11:47

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Городская клиническая больница получила повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк, Куйбышевский район - Центральная городская клиническая больница №21 проспекту Кремлевскому", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в СЦКК в пятницу сообщало о трех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.

https://ria.ru/20230707/donetsk-1882722978.html

https://ria.ru/20230707/obstrel-1882708780.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия