Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882748550.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница - РИА Новости, 07.07.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница
Городская клиническая больница получила повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:47
2023-07-07T11:47
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304831_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_948ae76fed21049cc1dba5a5b828ef00.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Городская клиническая больница получила повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк, Куйбышевский район - Центральная городская клиническая больница №21 проспекту Кремлевскому", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в СЦКК в пятницу сообщало о трех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882722978.html
https://ria.ru/20230707/obstrel-1882708780.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874304831_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2d42d1c85171c37467cdfd5c0979b0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена больница

В ДНР заявили, что при обстреле Куйбышевского района Донецка повреждена городская больница

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Городская клиническая больница получила повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк, Куйбышевский район - Центральная городская клиническая больница №21 проспекту Кремлевскому", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Вчера, 09:46
Представительство ДНР в СЦКК в пятницу сообщало о трех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Вчера, 05:40
 
ДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала