https://ria.ru/20230707/doma-1882722648.html
Более восьми тысяч домов остаются в зоне затопления в Херсонской области
Более восьми тысяч домов остаются в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2023
Более восьми тысяч домов остаются в зоне затопления в Херсонской области
Порядка 8,1 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T09:43
2023-07-07T09:43
2023-07-07T09:43
происшествия
разрушение каховской гэс
херсонская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Порядка 8,1 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В шести населенных пунктах в зоне затопления остаются 8,12 тысячи жилых домов - 35,4% от общего количества подтопленных после разрушения ГЭС", - сказал собеседник агентства."По состоянию на утро пятницы, от воды освободились 14,87 тысячи жилых домов и 148 социально значимых объектов", - уточнил представитель экстренных служб.По его словам, это почти 65% от общего числа затопленных жилых домов."За минувшие сутки за помощью к врачам после переохлаждения обратились еще пять человек", - добавили в экстренных службах.Всего после разрушения ГЭС в больницы госпитализированы 144 человека. Погибли, как сообщал агентству тот же представитель экстренных служб, 55 человек.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, разрушение каховской гэс, херсонская область
Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область
Более восьми тысяч домов остаются в зоне затопления в Херсонской области
Более восьми тысяч домов остаются затопленными в Херсонской области после разрушения ГЭС
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Порядка 8,1 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В шести населенных пунктах в зоне затопления остаются 8,12 тысячи жилых домов - 35,4% от общего количества подтопленных после разрушения ГЭС", - сказал собеседник агентства.
"По состоянию на утро пятницы, от воды освободились 14,87 тысячи жилых домов и 148 социально значимых объектов", - уточнил представитель экстренных служб.
По его словам, это почти 65% от общего числа затопленных жилых домов.
"За минувшие сутки за помощью к врачам после переохлаждения обратились еще пять человек", - добавили в экстренных службах.
Всего после разрушения ГЭС в больницы госпитализированы 144 человека. Погибли, как сообщал агентству тот же представитель экстренных служб, 55 человек.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ
возбудил уголовное дело о теракте.
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