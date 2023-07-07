https://ria.ru/20230707/doma-1882722648.html

Более восьми тысяч домов остаются в зоне затопления в Херсонской области

Более восьми тысяч домов остаются в зоне затопления в Херсонской области - РИА Новости, 07.07.2023

Более восьми тысяч домов остаются в зоне затопления в Херсонской области

Порядка 8,1 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T09:43

2023-07-07T09:43

2023-07-07T09:43

происшествия

разрушение каховской гэс

херсонская область

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Порядка 8,1 тысячи жилых домов продолжают оставаться в зоне затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В шести населенных пунктах в зоне затопления остаются 8,12 тысячи жилых домов - 35,4% от общего количества подтопленных после разрушения ГЭС", - сказал собеседник агентства."По состоянию на утро пятницы, от воды освободились 14,87 тысячи жилых домов и 148 социально значимых объектов", - уточнил представитель экстренных служб.По его словам, это почти 65% от общего числа затопленных жилых домов."За минувшие сутки за помощью к врачам после переохлаждения обратились еще пять человек", - добавили в экстренных службах.Всего после разрушения ГЭС в больницы госпитализированы 144 человека. Погибли, как сообщал агентству тот же представитель экстренных служб, 55 человек.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, разрушение каховской гэс, херсонская область