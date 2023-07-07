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Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие - РИА Новости, 07.07.2023
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13:00 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/dokhody-1882775357.html
Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие
Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие - РИА Новости, 07.07.2023
Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,382 триллиона рублей, говорится в... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:00
2023-07-07T13:00
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,382 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. "Нефтегазовые доходы составили 3 382 миллиарда рублей и снизились на 47% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год)", - говорится в сообщении. При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как считает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года - особенно во втором полугодии. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,999 триллиона рублей и увеличились на 17,8%. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) вышла в устойчиво положительную область - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - отмечают в Минфине. Там же добавляют, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июня 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия
Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, Россия
Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие

Минфин: нефтегазовые доходы российского бюджета за I полугодие сократились на 47 процентов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,382 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина.
"Нефтегазовые доходы составили 3 382 миллиарда рублей и снизились на 47% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год)", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как считает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года - особенно во втором полугодии.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,999 триллиона рублей и увеличились на 17,8%. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) вышла в устойчиво положительную область - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - отмечают в Минфине.
Там же добавляют, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июня 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссия
 
 
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