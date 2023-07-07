https://ria.ru/20230707/dokhody-1882775357.html

Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие

Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие - РИА Новости, 07.07.2023

Нефтегазовые доходы России сократились на 47 процентов за I полугодие

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,382 триллиона рублей, говорится в... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:00

2023-07-07T13:00

2023-07-07T13:00

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,382 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. "Нефтегазовые доходы составили 3 382 миллиарда рублей и снизились на 47% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год)", - говорится в сообщении. При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как считает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года - особенно во втором полугодии. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,999 триллиона рублей и увеличились на 17,8%. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) вышла в устойчиво положительную область - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - отмечают в Минфине. Там же добавляют, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июня 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

https://ria.ru/20230705/neft-1882346893.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия