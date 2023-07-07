https://ria.ru/20230707/diplom-1882839849.html

Выпускникам российских педвузов вручили дипломы с отличием

Выпускникам российских педвузов вручили дипломы с отличием - РИА Новости, 07.07.2023

Выпускникам российских педвузов вручили дипломы с отличием

В Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) прошла церемония вручения дипломов с отличием выпускникам российских педагогических вузов... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T16:37

2023-07-07T16:37

2023-07-07T16:37

год педагога и наставника

общество

татьяна голикова

сергей кравцов

московский педагогический государственный университет

сн_образование

социальный навигатор

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В Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) прошла церемония вручения дипломов с отличием выпускникам российских педагогических вузов. Документы о завершении высшего образования вручили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."Хочу поздравить вас от всей души с окончанием высших учебных заведений и получением одной из самых уникальных профессий – профессии педагога. Спасибо вам, что вы ее выбрали, что вы оканчиваете вузы в Год педагога и наставника. Профессия учителя становится все более и более популярной. В этом году из 229 высших учебных заведений, которые готовят педагогов, выходит 88 тысяч новых учителей. Нам очень приятно, что все они пойдут работать педагогами", – сказала Татьяна Голикова.В ходе мероприятия дипломы получили выпускники 38 российских педагогических вузов, находящихся в ведении Министерства просвещения России, в том числе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Оренбургского государственного педагогического университет, Алтайского государственного педагогического университета, Донецкого государственного педагогического университета и Луганского государственного педагогического университета. Диплом получила также выпускница Московского городского педагогического университета.В число выпускников, принимающих участие в церемонии, вошли восемь конкурсантов проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия – страна возможностей" из разных регионов страны."В ведении Министерства просвещения находится 38 педагогических вузов, в том числе четыре педагогических вуза в новых субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день мы видим, что количество ребят, которые подают заявления на направление "Педагогика", в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, – свыше 160 тысяч заявлений на сегодняшний день", – отметил Сергей Кравцов.Как пояснил глава Минпросвещения, это во многом связано с тем, что развивается система образования, реализуется национальный проект "Образование", улучшается инфраструктура, строятся новые школы, проводятся капитальные ремонты."Этот год объявлен Президентом России Годом педагога и наставника. Понятно, что многое еще нужно сделать для повышения статуса профессии педагога. Но имеющиеся результаты говорят сами за себя: старшеклассники выбирают именно направление "Педагогика", хотят связать свою будущую жизнь с профессией учителя. Это, конечно, нас очень радует", – подчеркнул он.Кроме того, почетные гости пообщались с молодыми людьми. В ходе встречи выпускники рассказали о своем первом опыте работы учителем, причинах выбора профессии и планах по профессиональному развитию. Ребята также поблагодарили за новые технологические возможности в университете и в школе: технопарки и "Кванториумы", IT-полигоны и медиаклассы.Мероприятия в МПГУ приурочены к Году педагога и наставника и 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского. Так, заместитель Председателя Правительства России приняла участие в акции "Спасибо учителю". Она выразила благодарность своей первой учительнице Нине Георгиевне Илларионовой за воспитание и привитие правильного восприятия жизни, любви к Родине, традициям, друзьям. Татьяна Голикова отметила, что особенно ей запомнились те учителя, которые на протяжении всей учебы были рядом, которые не менялись. Она поделилась, что с искренней благодарностью и уважением вспоминает своих учителей химии, географии, физики, черчения, астрономии.Почетные гости вместе с ректором МПГУ Алексеем Лубковым возложили цветы к памятнику К.Д. Ушинского.Как рассказал Алексей Лубков, в этом году Московский педагогический государственный университет окончило порядка 5 тыс. человек. Он отметил, что они значительно пополнят ряды российского учительства, а многие останутся в университете продолжать обучение на новых ступенях образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, сергей кравцов, московский педагогический государственный университет, сн_образование, социальный навигатор