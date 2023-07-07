https://ria.ru/20230707/dikson-1882875484.html

Глава Росприроднадзора рассказала о спасенном медведе с Диксона

Глава Росприроднадзора рассказала о спасенном медведе с Диксона - РИА Новости, 07.07.2023

Глава Росприроднадзора рассказала о спасенном медведе с Диксона

Спасенный в прошлом году израненный медведь с острова Диксон успешно проходит реабилитацию в Московском зоопарке и очень хочет жить, сообщила в интервью... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T18:38

2023-07-07T18:38

2023-07-07T18:38

диксон

москва

светлана радионова

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827529958_9:0:1360:760_1920x0_80_0_0_c5087c45894615e443f18c79d243afef.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Спасенный в прошлом году израненный медведь с острова Диксон успешно проходит реабилитацию в Московском зоопарке и очень хочет жить, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "В мире нет ни одного примера, когда медведь с такими повреждениями оказался бы неусыплённым, но Московский зоопарк принял на себя невероятную миссию. Вместе с учёными сделав многочисленные обследования, увидев, что может быть есть какие-то шансы на его восстановление, они сделали ему уникальный вольер. Он плавает там, он с большим любопытством выполняет все эти упражнения (необходимые для реабилитации – ред) и очень хочет жить – это было видно с первого дня", - рассказала она в интервью. Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в сентябре 2022 года. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у зверя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У медведя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.

https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html

диксон

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

диксон, москва, светлана радионова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)