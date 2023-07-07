https://ria.ru/20230707/dikson-1882875484.html
Глава Росприроднадзора рассказала о спасенном медведе с Диксона
Глава Росприроднадзора рассказала о спасенном медведе с Диксона - РИА Новости, 07.07.2023
Глава Росприроднадзора рассказала о спасенном медведе с Диксона
Спасенный в прошлом году израненный медведь с острова Диксон успешно проходит реабилитацию в Московском зоопарке и очень хочет жить, сообщила в интервью... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T18:38
2023-07-07T18:38
2023-07-07T18:38
диксон
москва
светлана радионова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Спасенный в прошлом году израненный медведь с острова Диксон успешно проходит реабилитацию в Московском зоопарке и очень хочет жить, сообщила в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "В мире нет ни одного примера, когда медведь с такими повреждениями оказался бы неусыплённым, но Московский зоопарк принял на себя невероятную миссию. Вместе с учёными сделав многочисленные обследования, увидев, что может быть есть какие-то шансы на его восстановление, они сделали ему уникальный вольер. Он плавает там, он с большим любопытством выполняет все эти упражнения (необходимые для реабилитации – ред) и очень хочет жить – это было видно с первого дня", - рассказала она в интервью. Раненого белого медведя обнаружили на полярном острове Диксон в сентябре 2022 года. На следующий день его привезли в Москву для лечения. В ходе обследования у зверя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У медведя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
https://ria.ru/20221110/zoopark-1830262272.html
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диксон, москва, светлана радионова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Диксон, Москва, Светлана Радионова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Глава Росприроднадзора рассказала о спасенном медведе с Диксона
Глава Росприроднадзора Радионова: спасенный белый медведь с Диксона проходит реабилитацию