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Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной - РИА Новости, 07.07.2023
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15:09 07.07.2023 (обновлено: 15:24 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/deyatelnost-1882811118.html
Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной
Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной - РИА Новости, 07.07.2023
Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека") и входящие в нее... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T15:09
2023-07-07T15:24
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека") и входящие в нее иностранные НПО, сообщает пресс-служба надземного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека"), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых Домов прав человека (иностранные неправительственные организации)", - говорится в сообщении.В частности, уточняется, что это такие НПО, как The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House ("Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова"), Литва; Educational Human Rights House Chernihiv ("Образовательный дом прав человека Чернигов"), Украина; Human Rights House Tbilisi ("Дом прав человека Тбилиси"), Грузия; Human Rights House Crimea ("Дом прав человека Крым"), Украина; Human Rights House Yerevan ("Дом прав человека Ереван"), Армения.По информации Генпрокуратуры, фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем, уточняется в релизе."С начала СВО занимаются дискредитацией внешней политики РФ и Вооруженных сил России. Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230628/gazeta-1880968259.html
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генеральная прокуратура рф, россия, норвегия, литва
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Норвегия, Литва
Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной

Генпрокуратура признала деятельность Human Rights House Foundation нежелательной в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры России
Здание генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека") и входящие в нее иностранные НПО, сообщает пресс-служба надземного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека"), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых Домов прав человека (иностранные неправительственные организации)", - говорится в сообщении.
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В частности, уточняется, что это такие НПО, как The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House ("Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова"), Литва; Educational Human Rights House Chernihiv ("Образовательный дом прав человека Чернигов"), Украина; Human Rights House Tbilisi ("Дом прав человека Тбилиси"), Грузия; Human Rights House Crimea ("Дом прав человека Крым"), Украина; Human Rights House Yerevan ("Дом прав человека Ереван"), Армения.
По информации Генпрокуратуры, фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.
Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем, уточняется в релизе.
"С начала СВО занимаются дискредитацией внешней политики РФ и Вооруженных сил России. Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене", - уточняется в сообщении.
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