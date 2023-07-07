https://ria.ru/20230707/deyatelnost-1882811118.html

Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной

Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной - РИА Новости, 07.07.2023

Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека") и входящие в нее... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T15:09

2023-07-07T15:09

2023-07-07T15:24

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека") и входящие в нее иностранные НПО, сообщает пресс-служба надземного ведомства."По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека"), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых Домов прав человека (иностранные неправительственные организации)", - говорится в сообщении.В частности, уточняется, что это такие НПО, как The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House ("Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова"), Литва; Educational Human Rights House Chernihiv ("Образовательный дом прав человека Чернигов"), Украина; Human Rights House Tbilisi ("Дом прав человека Тбилиси"), Грузия; Human Rights House Crimea ("Дом прав человека Крым"), Украина; Human Rights House Yerevan ("Дом прав человека Ереван"), Армения.По информации Генпрокуратуры, фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем, уточняется в релизе."С начала СВО занимаются дискредитацией внешней политики РФ и Вооруженных сил России. Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230628/gazeta-1880968259.html

https://ria.ru/20230619/agora-1879148986.html

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генеральная прокуратура рф, россия, норвегия, литва