Деятельность норвежских правозащитников в России признали нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность Human Rights House Foundation нежелательной в России
Здание генеральной прокуратуры России. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ норвежской организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека") и входящие в нее иностранные НПО, сообщает пресс-служба надземного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательными на территории Российской Федерации деятельности международной организации Human Rights House Foundation (HRHF, "Фонд Дом Прав Человека"), Норвегия, а также входящих в созданную HRHF международную сеть так называемых Домов прав человека (иностранные неправительственные организации)", - говорится в сообщении.
В частности, уточняется, что это такие НПО, как The Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House ("Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова"), Литва; Educational Human Rights House Chernihiv ("Образовательный дом прав человека Чернигов"), Украина; Human Rights House Tbilisi ("Дом прав человека Тбилиси"), Грузия; Human Rights House Crimea ("Дом прав человека Крым"), Украина; Human Rights House Yerevan ("Дом прав человека Ереван"), Армения.
По информации Генпрокуратуры, фонд позиционирует себя как независимая международная некоммерческая правозащитная организация, при этом его донорами и партнерами являются Европейский союз, внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии, Швейцарии.
Деятельность HRHF и перечисленных национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны внутренней и внешней политики, формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем, уточняется в релизе.
"С начала СВО занимаются дискредитацией внешней политики РФ и Вооруженных сил России. Провокационная информационная повестка НПО нацелена на политическую и экономическую изоляцию России на международной арене", - уточняется в сообщении.