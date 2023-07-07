https://ria.ru/20230707/desantis-1882730155.html

Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа

Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа - РИА Новости, 07.07.2023

Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа

Губернатор Флориды, кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T10:33

2023-07-07T10:33

2023-07-07T10:42

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Флориды, кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал этого года, что в 1,75 раза меньше, чем фонд его конкурента от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN. Ранее газета Washington Post сообщила, что объединенный комитет Трампа собрал 35 миллионов долларов за второй квартал этого года. Однако эти средства были распределены между официальным штабом Трампа и его комитетом Save America. Советники Трампа не раскрыли, сколько денег поступило в каждую из структур. Как пишет газета, мелким шрифтом на недавних запросах по сбору средств значится, что 90% средств будет направлено штабу, а 10% - комитету. "В четверг президентская кампания губернатора Флориды Рона Десантиса объявила, что собрала 20 миллионов долларов за второй квартал привлечения средств, завершившийся 30 июня", - говорится в сообщении телеканала CNN. При этом Десантис официально заявил о выдвижении своей кандидатуры в мае, средства были собраны за шесть недель. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Главным кандидатом от Демократической партии США остается действующий президент страны Джо Байден, который в апреле 2023 года формально объявил о намерении переизбраться. Одним из наиболее заметных альтернативных кандидатов в президенты от демократов считается Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.

https://ria.ru/20230525/desantis-1874056745.html

https://ria.ru/20230628/tramp-1881001319.html

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, джо байден