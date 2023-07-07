Рейтинг@Mail.ru
Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 07.07.2023 (обновлено: 10:42 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/desantis-1882730155.html
Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа
Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа - РИА Новости, 07.07.2023
Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа
Губернатор Флориды, кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T10:33
2023-07-07T10:42
в мире
сша
флорида
дональд трамп
рон десантис
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141804_132:0:3072:1654_1920x0_80_0_0_904610b50196904ceea6f3bf0989b6bd.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Флориды, кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал этого года, что в 1,75 раза меньше, чем фонд его конкурента от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN. Ранее газета Washington Post сообщила, что объединенный комитет Трампа собрал 35 миллионов долларов за второй квартал этого года. Однако эти средства были распределены между официальным штабом Трампа и его комитетом Save America. Советники Трампа не раскрыли, сколько денег поступило в каждую из структур. Как пишет газета, мелким шрифтом на недавних запросах по сбору средств значится, что 90% средств будет направлено штабу, а 10% - комитету. "В четверг президентская кампания губернатора Флориды Рона Десантиса объявила, что собрала 20 миллионов долларов за второй квартал привлечения средств, завершившийся 30 июня", - говорится в сообщении телеканала CNN. При этом Десантис официально заявил о выдвижении своей кандидатуры в мае, средства были собраны за шесть недель. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Главным кандидатом от Демократической партии США остается действующий президент страны Джо Байден, который в апреле 2023 года формально объявил о намерении переизбраться. Одним из наиболее заметных альтернативных кандидатов в президенты от демократов считается Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.
https://ria.ru/20230525/desantis-1874056745.html
https://ria.ru/20230628/tramp-1881001319.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874141804_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_3d39ea12de2b6b5900f73d2552a38b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, дональд трамп, рон десантис, джо байден
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис, Джо Байден
Президентская кампания Десантиса собрала меньше средств, чем комитет Трампа

Кампания Десантиса собрала почти в два раза меньше средств, чем комитет Трампа

© AP Photo / Robert F. BukatyРон Десантис
Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Рон Десантис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Флориды, кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис собрал 20 миллионов долларов пожертвований за второй квартал этого года, что в 1,75 раза меньше, чем фонд его конкурента от республиканцев, экс-президента Дональда Трампа, сообщает CNN.
Ранее газета Washington Post сообщила, что объединенный комитет Трампа собрал 35 миллионов долларов за второй квартал этого года. Однако эти средства были распределены между официальным штабом Трампа и его комитетом Save America. Советники Трампа не раскрыли, сколько денег поступило в каждую из структур. Как пишет газета, мелким шрифтом на недавних запросах по сбору средств значится, что 90% средств будет направлено штабу, а 10% - комитету.
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Эксперт объяснил, почему Десантису будет сложно обойти Трампа на праймериз
25 мая, 12:24
"В четверг президентская кампания губернатора Флориды Рона Десантиса объявила, что собрала 20 миллионов долларов за второй квартал привлечения средств, завершившийся 30 июня", - говорится в сообщении телеканала CNN.
При этом Десантис официально заявил о выдвижении своей кандидатуры в мае, средства были собраны за шесть недель.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Главным кандидатом от Демократической партии США остается действующий президент страны Джо Байден, который в апреле 2023 года формально объявил о намерении переизбраться. Одним из наиболее заметных альтернативных кандидатов в президенты от демократов считается Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам
28 июня, 22:29
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампРон ДесантисДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала