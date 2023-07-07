https://ria.ru/20230707/chekhiya-1882801353.html
Зеленскому в Праге вручили ключ от сената Чехии
Зеленскому в Праге вручили ключ от сената Чехии - РИА Новости, 07.07.2023
Зеленскому в Праге вручили ключ от сената Чехии
Глава верхней палаты чешского парламента, сената, Милош Выстрчил, по окончании переговоров с находящимся в Чехии президентом Украины Владимиром Зеленским вручил РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T14:28
2023-07-07T14:28
2023-07-07T14:28
в мире
чехия
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владимир зеленский
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ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Глава верхней палаты чешского парламента, сената, Милош Выстрчил, по окончании переговоров с находящимся в Чехии президентом Украины Владимиром Зеленским вручил ему символический ключ от сената, церемонию транслировало Чешское ТВ. "Двери сената открыты для вас, господин президент, и для украинцев", - заявил Выстрчил на церемонии, назвав этот жест выражением поддержки украинского народа. В ответ Зеленский выразил огромную благодарность чешскому народу и властям республики за помощь, особо отметив заботу в стране о беженцах с Украины. По данным МВД, после 24 февраля 2022 года в Чехии было принято около 550 тысяч граждан Украины. Как отметил во вторник премьер Петр Фиала, Чехия в пересчете на собственное население (10,51 миллиона человек – ред.), приняла больше украинских беженцев, чем какая-либо иная европейская страна. По данным МИД, только в 2022 году Чехия выделила на помощь им 14 миллиардов крон (около 640 миллионов долларов). Правительство Чехии также приняло специальную программу помощи Украине, рассчитанную на 2023-2025 годы, в рамках которой ежегодно будет выделяться по 500 миллионов крон (около 22,7 миллиона долларов).
https://ria.ru/20230707/chekhiya-1882698749.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, украина, прага, владимир зеленский, петр фиала
В мире, Чехия, Украина, Прага, Владимир Зеленский, Петр Фиала
Зеленскому в Праге вручили ключ от сената Чехии
Глава верхней палаты чешского парламента Выстрчил вручил Зеленскому ключ от сената
ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Глава верхней палаты чешского парламента, сената, Милош Выстрчил, по окончании переговоров с находящимся в Чехии президентом Украины Владимиром Зеленским вручил ему символический ключ от сената, церемонию транслировало Чешское ТВ.
"Двери сената открыты для вас, господин президент, и для украинцев", - заявил Выстрчил на церемонии, назвав этот жест выражением поддержки украинского народа.
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В ответ Зеленский выразил огромную благодарность чешскому народу и властям республики за помощь, особо отметив заботу в стране о беженцах с Украины.
По данным МВД, после 24 февраля 2022 года в Чехии было принято около 550 тысяч граждан Украины. Как отметил во вторник премьер Петр Фиала
, Чехия в пересчете на собственное население (10,51 миллиона человек – ред.), приняла больше украинских беженцев, чем какая-либо иная европейская страна. По данным МИД, только в 2022 году Чехия выделила на помощь им 14 миллиардов крон (около 640 миллионов долларов). Правительство Чехии также приняло специальную программу помощи Украине, рассчитанную на 2023-2025 годы, в рамках которой ежегодно будет выделяться по 500 миллионов крон (около 22,7 миллиона долларов).
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