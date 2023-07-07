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Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС - РИА Новости, 07.07.2023
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19:42 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/briks-1882887565.html
Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС
Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС - РИА Новости, 07.07.2023
Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС
Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич передал бразильской стороне ноту, подтверждающую намерения Минска стать полноправным членом БРИКС, сообщает... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T19:42
2023-07-07T19:42
бразилия
минск
белоруссия
брикс
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МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич передал бразильской стороне ноту, подтверждающую намерения Минска стать полноправным членом БРИКС, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии. "Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Беларусью. В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС", - говорится в сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что на встрече особое внимание уделено укреплению сотрудничества между Белоруссией и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии, отмечена готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами. "Стороны обсудили важность поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Беларуси в государственных программах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств", - говорится в сообщении.
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бразилия, минск, белоруссия, брикс
Бразилия, Минск, Белоруссия, БРИКС
Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

Посол Белоруссии Лукашевич передал бразильской стороне ноту о планах стать членом БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич передал бразильской стороне ноту, подтверждающую намерения Минска стать полноправным членом БРИКС, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
"Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия Сергей Лукашевич встретился с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Беларусью. В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Беларуси стать полноправным членом БРИКС", - говорится в сообщении на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что на встрече особое внимание уделено укреплению сотрудничества между Белоруссией и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии, отмечена готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами. "Стороны обсудили важность поставок калийных удобрений на бразильский рынок, перспективы участия Беларуси в государственных программах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств", - говорится в сообщении.
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